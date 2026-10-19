Diana Unicharm khởi động chương trình 'Là Con gái thật tuyệt' năm học 2026-2027

(VTC News) -

Sáng 19/10, tại trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội), Diana phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi động chương trình “Là Con gái thật tuyệt” niên khóa 2026 - 2027.

“Là Con Gái Thật Tuyệt” là chương trình giáo dục học đường khởi xướng bởi Diana, phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, nhằm nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân cho nữ sinh trung học cơ sở, để các em luôn tự tin tỏa sáng, vượt qua “ngày dâu” một cách dễ dàng và đón nhận tuổi dậy thì một cách lạc quan nhất.

Các nữ sinh trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội) hào hứng tham dự lễ khởi động chương trình “Là Con gái thật tuyệt”.

Trong năm học 2026 - 2027, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại hơn 180 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố với hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng thông qua các hoạt động giáo dục và mô hình hỗ trợ tại trường học.

Đặc biệt, với thông điệp “Hành trình từ Đô thị tới Biên cương”, chương trình ưu tiên triển khai tại 100 trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai.

Thông qua định hướng này, Diana và các đối tác mong muốn góp phần đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt cùng những hỗ trợ thiết yếu đến gần hơn với nữ sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó tạo điều kiện để các em an tâm học tập, tự tin trưởng thành và phát huy tiềm năng của mình.

Để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình, các hoạt động trọng điểm được triển khai theo hướng kết hợp giữa cung cấp kiến thức và hỗ trợ thực tế, phù hợp với nhu cầu của nữ sinh tại từng địa bàn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện như Góc nữ sinh, Chuyên đề giáo dục chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt phù hợp với lứa tuổi, các chương trình nâng cao kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ phòng chống bạo lực học đường và xâm hại.

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm - phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm - chia sẻ:

“Với gần ba thập kỷ gắn bó với phụ nữ Việt Nam, Diana tin rằng mỗi bé gái đều có quyền được lớn lên trong sự thấu hiểu, an toàn và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Sự đồng hành của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em là động lực to lớn để chúng tôi đưa dự án vươn xa đến tận các điểm trường biên giới.

Chúng tôi mong muốn góp phần kiến tạo môi trường học đường thân thiện, an toàn và giảm thiểu những bất tiện về sinh lý, để các em tự tin vượt qua tuổi dậy thì và luôn tự hào: ‘Là con gái thật tuyệt’”

Để tìm hiểu thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt theo từng lứa đồng hành cùng nữ sinh, vui lòng truy cập: Góc con gái-nơi cung cấp những lời khuyên và các mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.