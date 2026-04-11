Đi ngược chiều, nữ tài xế bị phạt 20 triệu đồng

(VTC News) -

Từ phản ánh của người dân về việc một ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường một chiều tại xã Bắc Lý (Ninh Bình), lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Cụ thể, khoảng 10h20 ngày 8/4/2026, trên tuyến đường ĐT499 đoạn qua xã Bắc Lý, một ô tô mang biển kiểm soát 30M-831.xx đã có hành vi đi ngược chiều trên đường một chiều.

Hình ảnh nữ tài xế điều khiển xe đi ngược chiều được người dân phản ánh tới lực lượng chức năng.

Toàn bộ diễn biến vi phạm được người dân ghi lại và gửi tới cơ quan chức năng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là chị L.T.T. Trang (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội).

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi trên, người vi phạm bị xử phạt hành chính từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Cảnh sát giao thông làm việc với nữ tài xế.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện chỉ đạo tăng cường tiếp nhận, xử lý vi phạm qua nền tảng số, lực lượng cảnh sát giao thông đã duy trì kênh tiếp nhận thông tin qua Zalo chính thức. Nhiều trường hợp trong số đó đã được xác minh, lập hồ sơ và xử lý kịp thời theo quy định.

Thực tế cho thấy, bên cạnh hệ thống camera giám sát, việc người dân chủ động ghi nhận, phản ánh vi phạm đang trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng chức năng. Mô hình này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mà còn thúc đẩy xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm qua các kênh chính thống, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.