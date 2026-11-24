(VTC News) -

Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức năm đầu tiên, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động ngày Văn hóa được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết ngày 18-24/11.

Thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động thể thao, giải trí gắn với các sự kiện triển lãm, mua sắm cuối năm để người dân và du khách tham quan, giải trí, thưởng lãm. Người dân, du khách sẽ có rất nhiều lựa chọn để vui chơi trong ngày Văn hóa tại TP.HCM với nhiều hoạt động ý nghĩa mà không tốn chi phí.

Tham quan Dinh Độc Lập miễn phí

Trong ngày 24/11, Dinh Độc Lập miễn vé vào cổng cho tất cả người dân, du khách. (Ảnh: P. Minh)

Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Dinh Độc Lập (phường Bến Thành) miễn phí vé vào cổng cho toàn bộ người dân, du khách trong và ngoài nước theo Thông tư 167 của Bộ Tài chính quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm.

Trong dịp này, khách tham quan Dinh Độc Lập có cơ hội xuống khu vực tầng hầm chỉ huy, tìm hiểu hệ thống phòng làm việc, thông tin liên lạc và những dấu tích gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước.

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố (Khu đô thị mới Thủ Thiêm - phường An Khánh) từ ngày 23/11 cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Dịp này, TP.HCM tổ chức triển lãm đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm tại đây.

Người dân, du khách tham quan, tìm hiểu Quy hoạch được nhân viên thuyết minh, hướng dẫn sử dụng bản đồ số, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị phục vụ công tác tổ chức thực hiện quy hoạch.

Nhiều bạn trẻ tham quan triển lãm Quy hoạch TP.HCM tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Thành phố ngày 23/11.

Ngoài tham quan triển lãm Quy hoạch TP.HCM, nơi đây cũng là địa điểm mới với nhiều hoạt động sáng tạo cho giới trẻ; các góc chụp hình mới lạ của tòa nhà được thiết kế với 2 khối tam giác lạ mặt. Nơi này cũng đang có tổ chức chụp hình photobooth miễn phí trong thời gian triển lãm quy hoạch.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM từ 21 - 24/11 (hàng ngày từ 8h - 21h30) diễn ra Lễ hội Văn hóa Dấu Sắc Việt 2026, với chủ đề “Giữ nếp”.

Người dân và du khách có thể tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm nghề thủ công, thưởng lãm tranh, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống, khám phá chợ phiên sáng tạo và chiếu phim cộng đồng ngoài trời. Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức các workshop trải nghiệm miễn phí như bắn cung, piano, khiêu vũ và trải nghiệm nhạc cụ dân tộc...

Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, triển lãm tổ chức khắp TP.HCM trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng áp dụng một loạt chương trình ưu đãi vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người trong 2 ngày. Trong đó ngày 21/11 dành cho thành viên có huy hiệu fan cứng trên trang facebook Thảo Cầm Viên Sài Gòn; ngày 24/11 áp dụng vé đồng giá 30.000 đồng dành cho tất cả khách tham quan.

Từ 21/11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt đầu tổ chức các hoạt động Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Như giới thiệu sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy” gồm những kiến thức, thông tin thú vị về thế giới động, thực vật cũng như công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong 162 năm qua. Đồng thời, giới thiệu bộ lịch Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 2027 với những hình ảnh đặc sắc về thiên nhiên, động vật và cuộc sống tại đây.

2 địa điểm Di tích Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ cũng áp dụng mức giảm 50% vé vào cổng cho khách trong ngày 23 - 24/11. Khách được hưởng ưu đãi là các đoàn khách Việt Nam đi tham quan theo đoàn từ 10 người trở lên.

Ngoài ra, người dân, du khách có thể xem triển lãm tranh văn hóa cổ động và nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, diễn ra ngày 18-25/11, tại Công viên Chi Lăng (đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn).

Sinh viên TP.HCM tham quan các khu triển lãm.

Gần 100 hình ảnh đang triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM, bao gồm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, du lịch, thời trang... Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí để du khách tham quan, chụp ảnh.

Triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết cũng đồng thời được giới thiệu tại phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, kéo dài đến ngày 25/11.

Tại Bảo tàng TP.HCM - đường Lý Tự Trọng cũng diễn ra chương trình workshop thắt lá dừa, vẽ heo đất, trang trí nón lá, quạt giấy, trực tiếp trải nghiệm nghề đóng guốc mộc Bình Dương...

Buổi tối, Bảo tàng TP.HCM tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cho phép du khách mặc thử trang phục truyền thống mang đậm tính thẩm mỹ của người Việt và trang phục các dân tộc trong triển lãm “Dấu xưa - Nét nay”.

Bảo tàng TP.HCM mở cửa đến 21h hàng ngày để phục vụ du khách tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm trong 2 ngày 23 và 24/11.

Theo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách.

Tại không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ, người dân tham quan miễn phí không gian “Tuần phim Bối cảnh TP.HCM”, tìm hiểu dấu ấn sân khấu Thành phố, trải nghiệm trò chơi điện tử, trực tiếp làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân và thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Chuỗi hoạt động ngày Văn hóa tại TP.HCM được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Nếu dạo phố ban đêm, từ 19-20h mỗi ngày từ 22-24/11, người dân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 3D mapping kết hợp âm thanh sống động, tái hiện những biểu tượng lịch sử của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, trước trụ sở UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) và Khách sạn Rex (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Hoạt động này phục vụ cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Người dân, du khách có thể đến sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi.

Trong đêm 24/11, từ 21h-21h15, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 3 địa điểm là khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).