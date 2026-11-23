(VTC News) -

Không cần ngoại hình bắt mắt, phim hoạt hình về hai chú chó Tám Lạng và Nửa Cân vẫn khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội thích thú. Chúng trò chuyện, tranh luận, kết bạn và trải qua những câu chuyện thường ngày như con người.

Sức hút của hai chú chó AI

Được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cặp nhân vật này đang trở thành một ví dụ đáng chú ý cho xu hướng sản xuất phim ngắn thú cưng tại Trung Quốc, nơi những con vật ảo ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả.

Tám Lạng và Nửa Cân là hai nhân vật trong series có tên tiếng Trung “Tôi tên Bán Cân, nó tên Bát Lạng”, đăng trên tài khoản “Tây Du Lạc Nhân Gian”. Theo dữ liệu Douyin, ghi nhận tài khoản có khoảng 517.000 người theo dõi, hơn 3,23 triệu lượt thích với 38 video.

Nửa Cân (trái) và Tám Lạng (phải) gây sốt mạng xã hội Việt Nam.

Trung bình mỗi video nhận khoảng 85.000 lượt thích, 3.249 bình luận và 45.000 lượt chia sẻ. Những con số này cho thấy sức hút đáng kể của một series mới chỉ tập trung vào các câu chuyện xoay quanh những nhân vật động vật.

Khi các đoạn phim được chia sẻ rộng rãi tại Việt Nam, hai chú chó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều nền tảng. Không ít người thích thú với cách chúng nói chuyện, biểu cảm và những tình huống có phần ngô nghê nhưng gần gũi.

Điểm đầu tiên tạo nên sức hút của Tám Lạng và Nửa Cân là sự kết hợp giữa ngoại hình động vật và cách hành xử của con người. Chúng biết nói, tranh luận, thể hiện cảm xúc, có những mối quan hệ riêng và tham gia vào các tình huống được xây dựng như một bộ phim.

Một trong những tập được khán giả chú ý kể chuyện Tám Lạng gặp ác mộng và được Nửa Cân kịp thời cứu nguy. Tình huống không có những biến cố phức tạp, nhưng cách hai nhân vật quan tâm, bảo vệ nhau tạo ra cảm giác ấm áp.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi sức hút của hai chú chó không chỉ đến từ việc chúng có thể nói chuyện như người. Khán giả còn nhìn thấy ở chúng những cảm xúc quen thuộc tình bạn, sự lo lắng, lòng tốt và mong muốn bảo vệ người thân thiết. Cách xây dựng đơn giản ấy khiến người xem dễ đồng cảm mà không cần lời thoại triết lý hay tình tiết bi kịch.

Nhiều cư dân mạng Việt Nam bày tỏ sự yêu thích với 2 chú chó AI: “Ban đầu thấy hai con chó AI tưởng chỉ là video làm cho vui, ai ngờ xem một tập rồi cứ muốn xem tiếp”; “Nhân vật vừa ngộ nghĩnh vừa có tính cách riêng, lời thoại cũng duyên”; “Đặc biệt thích cách hai đứa tương tác với nhau, có lúc chí chóe như bạn thân, có lúc lại tình cảm đến mức xem xong thấy vui cả buổi”...

Hà My bình luận: “Xem mà nhớ những con chó ở quê nhà mình. Ngày trước chúng cũng chạy quanh sân, gặp nhau thì sủa chí chóe, tranh miếng ăn rồi lại nằm cạnh nhau. Phim có AI nhưng cảm giác rất đời thường, không bị xa cách. Có những đoạn chẳng có gì to tát mà vẫn khiến mình cười, thậm chí có lúc thấy xúc động”.

Nhiều dân mạng còn chia sẻ hình ảnh các chú chó nhà mình giống Tám Lạng và Nửa Cân. (Ảnh chụp màn hình)

Một yếu tố khác tạo nên sức hút của series là cách khai thác sự khác biệt giữa chó làng và chó thành phố. Thay vì lựa chọn những giống chó ngoại đắt tiền, được chăm sóc cầu kỳ, nhà sáng tạo nội dung sử dụng hình ảnh hai chú chó cỏ với diện mạo bình thường, gần gũi.

Trong khi Tám Lạng và Nửa Cân gắn với cuộc sống giản dị ở nông thôn, chó thành phố lại xuất hiện với hình ảnh chải chuốt, mặc quần áo đẹp, ăn thức ăn đắt tiền và được chăm sóc kỹ lưỡng. Sự khác biệt ấy tạo ra nhiều tình huống hài hước, đặc biệt khi những chú chó làng tiếp xúc với các thói quen xa lạ.

Người xem có thể bật cười trước phản ứng ngây ngô của những chú chó làng khi tiếp xúc với thế giới xa lạ. Đồng thời, họ cũng dễ dàng nhận ra những tình huống tương tự trong đời sống con người: sự chênh lệch về điều kiện sống, thói quen tiêu dùng hay cách nhìn nhận những giá trị vật chất.

Bên cạnh cặp nhân vật chính, series còn xây dựng những nhân vật phụ như chú chó Lạp Khố, Đậu Đậu. Việc mở rộng nhóm nhân vật giúp câu chuyện có thêm những mối quan hệ và tương tác, thay vì chỉ lặp lại các cuộc trò chuyện giữa hai chú chó.

Phim còn có nhiều tuyến nhân vật phụ hấp dẫn.

Phim AI ngày càng gần gũi

Theo trang The Paper phân tích, đằng sau sức hút của các nhân vật thú cưng còn là sự thay đổi trong cách sản xuất nội dung giải trí tại Trung Quốc. Trước đây, để xây dựng một series hoạt hình có nhân vật nhất quán, nhà sản xuất cần đội ngũ thiết kế, họa sĩ, biên kịch, dựng phim và nhiều công đoạn hậu kỳ. AI đang giúp thu hẹp đáng kể những rào cản này.

Với các công cụ tạo hình ảnh và video, người sáng tạo có thể xây dựng nhân vật, tạo bối cảnh, mô phỏng hành động và sản xuất những đoạn phim ngắn mà không nhất thiết phải có một ê-kíp lớn. Điều này mở ra cơ hội cho những cá nhân có ý tưởng nhưng không có nhiều nguồn lực sản xuất.

Tám Lạng và Nửa Cân cũng không phải trường hợp duy nhất. Tại Trung Quốc, các series thú cưng AI khác đang thu hút lượng người xem đáng kể. Chẳng hạn, “A Hoàng và ngôi làng này” xoay quanh một chú chó vàng trong bối cảnh nông thôn. Những series mèo AI như Miêu Tử Thất cũng thu hút khán giả bằng các video nấu ăn, làm đồ thủ công và sinh hoạt ở nông thôn.

Những nhân vật AI có biểu cảm không thua người thật.

Sự tiến bộ của các công cụ tạo video như Seedance 2.0, Kling AI và Jimeng giúp động vật do AI tạo ra thể hiện cảm xúc ngày càng gần với diễn viên thật. Đây là yếu tố quan trọng giúp nội dung không còn dừng ở sự tò mò về công nghệ mà tiến gần hơn đến một sản phẩm giải trí có câu chuyện.

Một số nhà sáng tạo còn đưa thú cưng AI vào các thể loại phim vốn quen thuộc với khán giả. Những con vật ảo có thể đảm nhận vai trò trong phim cung đấu, phim gia đình hoặc các câu chuyện đời thường. Chúng có tên gọi, tính cách và những mối quan hệ được phát triển qua nhiều tập.

Theo The Paper, sự phát triển này không chỉ tạo ra lượt xem mà còn mở ra cơ hội kinh doanh. Một số tài khoản đã nhận quảng cáo từ các thương hiệu, đưa sản phẩm vào diễn biến câu chuyện hoặc bán đồ lưu niệm mang hình tượng nhân vật.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ giải quyết một phần bài toán. Khi ngày càng nhiều người có thể tạo ra những con vật biết nói, biết nhảy và diễn xuất, sự mới lạ về hình ảnh sẽ khó duy trì sức hút lâu dài. Điều giữ chân khán giả vẫn là kịch bản, tính cách nhân vật và khả năng tạo ra những câu chuyện khiến người xem muốn quay lại.