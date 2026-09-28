(VTC News) -

Đi bộ buổi tối sau ăn có tốt không?

Đi bộ là một bài tập đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Tạo thói quen đi bộ thường xuyên trong ngày, đặc biệt là sau bữa tối, sẽ giúp thay đổi sức khỏe đáng kể. Dưới đây báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India chỉ ra những lợi ích của việc đi bộ buổi tối sau ăn:

Hỗ trợ tiêu hóa

Đi bộ sau bữa tối giúp kích thích tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình vận chuyển thức ăn qua hệ tiêu hóa. Bài tập này giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về tiêu hóa, bao gồm ợ nóng, hội chứng ruột kích thích, bệnh túi thừa, táo bón, ung thư đại trực tràng và đầy hơi.

Đi bộ sau ăn tối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đốt cháy calo và giảm cân

Bữa tối thường là bữa ăn no nhất trong ngày, có thể chứa nhiều calo, đặc biệt khi ăn tối ở ngoài kèm đồ uống. Đi bộ buổi tối có thể giúp đốt cháy calo, đặc biệt hữu ích sau bữa tối thịnh soạn, đồng thời giúp duy trì hoạt động trao đổi chất và tăng cường thể lực tổng thể.

Cải thiện tâm trạng

Đi bộ sau bữa tối mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần bằng cách giúp giảm căng thẳng hàng ngày. Hoạt động này cho phép mọi người kết nối lại với bản thân và môi trường xung quanh, đồng thời sản sinh endorphin giúp cải thiện tâm trạng.

Ngủ ngon hơn

Ngủ kém có thể dẫn đến giảm mức năng lượng, thói quen ăn uống không lành mạnh, tăng căng thẳng và các vấn đề sức khỏe lâu dài bao gồm bệnh tim, tăng huyết áp, trầm cảm và tiểu đường.

Đi bộ sau bữa tối góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Ổn định đường huyết

Việc kiểm soát lượng đường trong máu được cải thiện nhờ đi bộ buổi tối. Hoạt động này giúp ổn định đường huyết và tăng cường độ nhạy insulin, đặc biệt có lợi cho những người quan tâm đến lượng đường trong máu.

Hoạt động này chỉ cần một chút thời gian nhưng cần có ý chí để trì hoãn việc nghỉ ngơi sau bữa tối. Lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần khiến việc đi bộ trở thành một bổ sung đáng giá cho thói quen hàng ngày.

Những lưu ý khi đi bộ buổi tối

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Văn Hà cho biết, không phải ai cũng thích hợp cho việc đi bộ nhất là buổi tối. Sau một ngày làm việc nhiều, những người thừa nhiều cân, béo phì, người có vấn đề về xương khớp đi bộ nhiều sẽ nhiều khiến ảnh hưởng đến xương khớp.

Vì vậy, với những người thừa cân, bị đau gối nên đổi phương pháp tập khác thay cho đi bộ hoặc đôi khi phải nghỉ tập một thời gian cho khỏi chấn thương.

Nếu tình trạng không nghiêm trọng, có vài điều có thể làm để duy trì được chương trình đi bộ. Thay đổi giày dép hay tất chân, làm mạnh các cơ quanh đầu gối và làm tăng tính mềm dẻo linh hoạt có thể giúp bạn bỏ được sức ép và giảm đau ở khớp.

Để đạt được tối đa lợi ích sức khỏe khi đi bộ buổi tối, không nên đi bộ quá sát giờ đi ngủ. Nếu đi bộ, tập luyện quá sát giờ đi ngủ thì có thể gây phản tác dụng. Nguyên nhân là khi tập, nhịp tim sẽ tăng nhanh và nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên khiến cho bạn cảm thấy tỉnh táo hơn. Do đó sẽ cảm thấy khó ngủ hơn. Vì thế, không nên tập quá sát giờ đi ngủ. Tốt nhất hãy tập luyện cách giờ đi ngủ từ 2 đến 3 tiếng.

Đi bộ sau bữa tối có tác dụng tiêu đốt năng lượng dư thừa, giảm tích tụ mỡ bụng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhưng nếu đi bộ ngay sau khi vừa ăn xong lại vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe, vì vậy, nên nghỉ ngơi ít nhất 30 phút sau khi ăn rồi mới đi bộ.