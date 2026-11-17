(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã gửi lời chúc mừng tới các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và tân cử nhân, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của người học trong quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện.

Phó Hiệu trưởng ĐH Điện lực mong rằng, các tân khoa tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, sẵn sàng đón nhận thử thách, biến kiến thức thành năng lực hành động và khát vọng thành những đóng góp thiết thực cho cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống. (Ảnh: EPU)

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường (1966 - 2026), Phó Hiệu trưởng Đại học Điện lực nhấn mạnh, các tân khoa hôm nay chính là những người tiếp nối truyền thống bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Nhà trường mong muốn các thế hệ người học sau tốt nghiệp tiếp tục gắn bó với cộng đồng cựu sinh viên EPU, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thầy Phó Hiệu trưởng lưu ý, người lao động cần có tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực - trao bằng tiến sĩ cho tân tiến sĩ năm 2026.

Buổi lễ đã công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ. Tiếp đó, Nhà trường công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, vinh danh và khen thưởng cho sinh viên Nguyễn Đình Nam, lớp D17KIEMTOAN2, Khoa Kế toán - Tài chính, Thủ khoa tốt nghiệp hệ cử nhân khóa D17.

Đồng thời, EPU tổ chức trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng cho những sinh viên khóa D17 hệ cử nhân có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện cùng các sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2026.

Đại diện cho các tân khoa phát biểu tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Đình Nam bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, viên chức, người lao động Nhà trường cùng gia đình đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành trong suốt những năm tháng học tập.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực - khen thưởng cho sinh viên Nguyễn Đình Nam, Khoa Kế toán - Tài chính, Thủ khoa tốt nghiệp hệ cử nhân khóa D17.

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc. Những tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu sự hoàn thành một chặng đường học tập mà còn mở ra những cơ hội và thử thách mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Điện lực tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đồng thời, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, thông qua hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Chương trình đào tạo ngày càng bám sát nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội thực tập, trải nghiệm và việc làm cho sinh viên.

Với nền tảng được xây dựng trong suốt 60 năm cùng 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật, Nhà trường hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành năng lượng và sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.