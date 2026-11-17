(VTC News) -

Ở tuổi mà nhiều người trẻ vẫn đang tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp, Lê Chí Đăng Minh (sinh năm 2002, TP.HCM) sớm xác định con đường mình muốn theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Minh không chọn đi làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm rồi mới học tiếp, mà quyết định bước thẳng vào chương trình thạc sĩ Kinh tế.

Với lựa chọn này, chàng trai trẻ trở thành một trong những học viên ít tuổi nhất lớp cao học. Ngồi cùng giảng đường với Minh phần lớn là những người nhiều năm kinh nghiệm, thậm chí đang giữ vị trí quản lý tại các doanh nghiệp.

Khoảng cách về tuổi đời và trải nghiệm ban đầu khiến Minh không tránh khỏi áp lực. Trong những buổi thảo luận, khi các học viên chia sẻ những tình huống quản trị, điều hành từ thực tế công việc, anh nhận ra mình còn nhiều điều phải học hỏi.

Lê Chí Đăng Minh hoàn thành thạc sĩ Kinh tế ở tuổi 24.

Thay vì né tránh sự khác biệt ấy, Minh chủ động bổ sung kiến thức, tìm hiểu các vấn đề kinh tế và lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước. Anh duy trì thói quen đọc tin tức báo chí hai lần mỗi ngày, không chỉ để cập nhật thông tin mà còn tìm hiểu nguyên nhân, bối cảnh và hướng giải quyết của từng vấn đề.

Với Minh, học thạc sĩ ở tuổi 24 không phải cuộc đua lấy bằng cấp sớm. Anh muốn chuẩn bị nền tảng kiến thức kinh tế và tư duy quản trị để từng bước chuyển từ công việc chuyên môn sang vai trò điều hành trong lĩnh vực Marketing.

“Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn”, Minh chia sẻ.

Ngày đi làm, buổi tối học cao học, đêm làm YouTube

Quyết định học tiếp đồng nghĩa với việc Minh phải sắp xếp lại toàn bộ thời gian sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP.HCM, đồng thời theo học chương trình thạc sĩ.

Một ngày của Minh thường bắt đầu với công việc tại doanh nghiệp. Từ 18h đến 21h, anh có mặt tại giảng đường. Trở về nhà, chàng trai trẻ tiếp tục dành khoảng hai tiếng nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung học tập và luận văn. Xen giữa lịch trình ấy là công việc duy trì kênh YouTube cá nhân với những video được sản xuất đều đặn mỗi tuần.

Việc cùng lúc đảm nhiệm nhiều công việc đòi hỏi Minh phải có kỷ luật và khả năng quản lý thời gian. Anh cho biết khó khăn không chỉ nằm ở lịch trình dày đặc mà còn ở việc phải cân bằng giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của công việc.

Ít người biết rằng, trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Minh đã có một hành trình riêng với sáng tạo nội dung số.

Từ thời đại học, anh chủ động học thêm thiết kế, dựng video và Digital Art. Sau đó, Minh xây dựng một kênh YouTube bằng tiếng Anh, tự tìm hiểu cách sản xuất nội dung và tiếp cận khán giả trên nền tảng số.

Sau khoảng một năm hoạt động, năm 2022, kênh của Minh nhận nút bạc YouTube. Đến nay, nền tảng có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Minh xem đây là môi trường thực hành Marketing của chính mình. Qua quá trình xây dựng kênh, anh có cơ hội rèn luyện khả năng sáng tạo nội dung, tìm hiểu hành vi khán giả và quan sát phản ứng của người xem trước từng sản phẩm truyền thông.

Những trải nghiệm này cũng giúp anh có thêm góc nhìn thực tế khi làm công việc Marketing, thay vì chỉ tiếp cận lĩnh vực này qua kiến thức sách vở.

Trong chương trình thạc sĩ, Minh thực hiện đề án “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại FPT Long Châu khu vực TP.HCM”. Sau sáu tháng nghiên cứu, anh hoàn thành buổi bảo vệ luận văn, khép lại một chặng đường học tập nhiều áp lực.

Động lực từ chuyến đi làm của cha và buổi chợ sớm của mẹ

Đằng sau lịch trình học tập, làm việc dày đặc của Minh là sự động viên và những hy sinh thầm lặng từ gia đình.

Minh đang theo đuổi mục tiêu thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30.

Minh sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế bình dị. Cha anh làm việc tại một công ty nội thất xuất khẩu, mỗi ngày di chuyển khoảng 70 km bằng xe máy đến nơi làm việc. Mẹ thường thức dậy từ sáng sớm, lấy hàng rồi chở quần áo ra chợ bán lẻ.

Những công việc vất vả, lặp đi lặp lại mỗi ngày của cha mẹ trở thành động lực để Minh kiên trì với kế hoạch học tập. Anh hiểu rằng phía sau những cơ hội mình có được là sự cố gắng và tần tảo của gia đình.

Trong suốt thời gian theo học thạc sĩ, Minh chỉ chia sẻ dự định với người thân và một người anh thân thiết. Anh tập trung hoàn thành chương trình học, không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân bằng những kỳ vọng hay sự chú ý từ bên ngoài.

Vì vậy, buổi bảo vệ luận văn thành công không chỉ là dấu mốc học thuật đối với Minh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi anh nhìn thấy niềm vui của cha mẹ.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Minh hiện công tác tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam. Anh cho biết đang vận dụng kiến thức quản trị và tư duy hệ thống vào công việc, đồng thời tiếp tục tích lũy kinh nghiệm để tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30.

Theo Minh, bằng cấp không phải yếu tố duy nhất quyết định cơ hội việc làm hay thu nhập. Ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức xã hội, khả năng tự học và kinh nghiệm thực tế mới là những yếu tố góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh của mỗi người.

Nhận xét về chàng trai trẻ, ông Đặng Tuấn Chinh, thạc sĩ, đạo diễn, Giám đốc Marketing ngân hàng, đánh giá cao tinh thần tự học, khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng đa nhiệm của Minh. Theo ông, kỷ luật và khả năng kết hợp kiến thức với trải nghiệm thực tế là nền tảng quan trọng để người trẻ phát triển trong môi trường doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình của mình, Minh chọn ba từ để mô tả bản thân: kỷ luật, thực chiến và biết ơn. Với anh, tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 24 không phải đích đến, mà là một bước chuẩn bị cho chặng đường nghề nghiệp dài phía trước.

“Đừng chỉ mải đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới”, Minh chia sẻ.