Danh sách 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được Bộ GD&ĐT tuyên dương

(VTC News) -

Ngày 19/11 sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2026, cả nước có 335 nhà giáo được xét chọn, tuyên dương, gồm 207 nữ và 128 nam. Đây là những đại diện đến từ các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục khác nhau. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham gia chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội.

Những nhà giáo được vinh danh có điểm chung là những đóng góp cụ thể cho người học và cộng đồng. Đó có thể là giáo viên giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, người kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, hay giảng viên đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh tổng cộng 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động này được duy trì nhằm phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị giáo dục hiệu quả.

Bộ GD&ĐT vinh danh 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh minh họa: MOET)

Trong số những gương mặt được tuyên dương có các giáo viên mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Theo Bộ GD&ĐT, 335 nhà giáo được tuyên dương là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Phía sau những danh hiệu còn có hàng triệu thầy cô vẫn âm thầm gắn bó với lớp học, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng và đóng góp cho cộng đồng.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đánh dấu 44 năm ngày lễ được tổ chức, kể từ năm 1982. Đây tiếp tục là dịp để xã hội tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển nguồn nhân lực đất nước.

Danh sách chi tiết 335 nhà giáo được vinh danh năm 2026 xem tại đây