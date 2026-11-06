AI đang thay đổi tiêu chí tuyển dụng nhân lực công nghệ trẻ

(VTC News) -

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với thị trường lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và phần mềm. Khả năng thích ứng với công nghệ mới, tư duy giải quyết vấn đề và năng lực thực hành ngày càng được chú trọng trong quá trình tuyển dụng nhân sự trẻ.

Đây cũng là những vấn đề được đưa ra thảo luận tại PTIT Job Fair 2026 (đợt 2), diễn ra trong hai ngày 5-6/11 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mang đến khoảng 1.000 vị trí thực tập và việc làm.

AI đặt ra yêu cầu mới đối với nhân lực công nghệ

Một trong những nội dung đáng chú ý tại sự kiện là diễn đàn “Giải mã góc nhìn tuyển dụng trong kỷ nguyên AI”, tập trung phân tích những thay đổi của thị trường lao động khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển.

Đại diện các đơn vị tuyển dụng đã trao đổi về cách doanh nghiệp đánh giá ứng viên trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng. Những yêu cầu mới đối với nhân lực trẻ, khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo tại trường đại học và môi trường làm việc thực tế cũng được đưa ra thảo luận.

Sinh viên PTIT trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại gian hàng tuyển dụng.

Sự phát triển của AI mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thích ứng. Đối với sinh viên các ngành công nghệ, kiến thức chuyên môn cần đi cùng khả năng vận dụng vào thực tế, chủ động cập nhật công nghệ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện nhân sự đến từ Lê Group và FPT Shop. Chương trình được tổ chức theo hình thức đối thoại, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tìm hiểu về tiêu chí tuyển dụng và những năng lực cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

Nhu cầu nhân lực trải rộng trong lĩnh vực công nghệ

Sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, viễn thông, công nghệ thông tin và dịch vụ số cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế số.

Hơn 20 doanh nghiệp tham gia ngày hội có FPT, VNG, VNPT, Samsung Vietnam R&D, Luvina, ECARX và PIACOM. Các đơn vị mang đến khoảng 1.000 vị trí thực tập và việc làm, đồng thời tổ chức tư vấn nghề nghiệp, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

Sinh viên PTIT phỏng vấn 1:1 với doanh nghiệp tại “Điểm hẹn nghề nghiệp”, sảnh Hội trường A2.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sinh viên còn được hướng dẫn phân tích mô tả công việc, lựa chọn vị trí phù hợp, xây dựng CV và thực hành phỏng vấn. Qua đó, người học có cơ hội đối chiếu kiến thức, kỹ năng được đào tạo với yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp.

Việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa trong bối cảnh các ngành nghề liên quan đến công nghệ liên tục thay đổi. Không chỉ cần kiến thức chuyên môn, nhân lực trẻ còn phải chủ động cập nhật những xu hướng mới, trong đó có AI và các công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

Nền tảng số mở rộng kết nối việc làm

Ngoài hoạt động tuyển dụng trực tiếp, PTIT còn duy trì kết nối sinh viên và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin việc làm PTIT Jobs. Nền tảng hỗ trợ tìm kiếm thông tin thực tập, việc làm và ứng tuyển trực tuyến.

Sinh viên khám phá gian hàng doanh nghiệp tại Career Bootcamp, sân chính Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong giai đoạn triển khai PTIT Job Fair 2026 (đợt 1), nền tảng ghi nhận 105 doanh nghiệp đăng ký, hơn 200 tin tuyển dụng với khoảng 1.000 vị trí việc làm. Website đạt 23.000 lượt truy cập, tăng 20,2%, cùng 6.300 người dùng hoạt động.

Việc duy trì nền tảng tuyển dụng trực tuyến bên cạnh các hoạt động kết nối trực tiếp giúp sinh viên tiếp tục tiếp cận thông tin việc làm và cơ hội thực tập sau khi ngày hội kết thúc.

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số tác động ngày càng rõ nét đến thị trường lao động, bài toán nhân lực không chỉ nằm ở số lượng lao động được đào tạo mà còn ở khả năng đáp ứng yêu cầu công nghệ thực tế. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là một trong những hướng đi nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng, giúp nguồn nhân lực trẻ thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế số.