Đến Đắk Lắk ngắm tháp Nghinh Phong, bay khinh khí cầu miễn phí

Clip Khinh khí cầu bay trên Tháp Nghinh Phong (Bài hát: Việt Nam tự hài bước tiếp tương lai. Trình bày: Tùng Dương x Nguyễn Văn Chung)
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đón những phương tiện đầu tiên
Sau nhiều lần lỡ hẹn, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức đón những phương tiện đầu tiên lưu thông, giảm ùn tắc Quốc lộ 51 và tăng kết nối vùng.
Cận cảnh khu đất xây dựng Bảo tàng Trường Sa ở Khánh Hòa
Tình Khánh Hòa vừa khởi công Bảo tàng Trường Sa gần 300 tỷ đồng tại Cam Lâm, khu đất hơn 1,7ha đã hoàn tất san gạt, sẵn sàng thi công.
Tàu '5 cửa ô' lần đầu xuất hiện tại Lễ hội Đền Đô
Lễ hội Đền Đô 2026 được mở rộng quy mô, ra mắt tàu du lịch "5 cửa ô", hứa hẹn thu hút du khách trong và ngoài nước.
Biển Bắc: 'Trái tim' năng lượng xanh của châu Âu
Biển Bắc bao quanh nhiều quốc gia lớn ở châu Âu, cung cấp nguồn năng lượng sạch khổng lồ cho khu vực và là cũng nguồn cảm hứng cho thế hệ kỹ sư tương lai.
5 xu hướng thiết kế phòng tắm được ưa chuộng năm 2026
Năm 2026 chứng kiến sự chuyển mình trong thiết kế nhà tắm, khi không gian này không còn đơn thuần phục vụ nhu cầu vệ sinh mà trở thành nơi thư giãn.
Từ hôm nay, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam
Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.
Ông Trump khẳng định duy trì phong tỏa đến khi đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran, khẳng định sẽ duy trì phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Kết quả Atletico Madrid 1-1 Arsenal: 2 bàn phạt đền
Atletico Madrid hoà Arsenal với tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) sáng nay 30/4.
Dự báo thời tiết ngày 30/4: Cả nước đón nắng, chiều tối đề phòng mưa dông
Ngày 30/4, thời tiết trên hầu hết cả nước tương đối thuận lợi trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ khi phổ biến đón nắng, tuy nhiên, chiều tối nguy cơ xảy ra mưa rào và dông.
Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.
Nga bỏ màn trình diễn khí tài trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Nga sẽ kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã bằng cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, nhưng sẽ không trưng bày các trang thiết bị quân sự do tình hình chiến sự Ukraine.
Sau tranh cãi 'lúa chín không cúi đầu', dân mạng 'đào lại' bài hát yêu nước triệu view của Bùi Trường Linh
Bài hát “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” của Bùi Trường Linh một lần nữa thu hút sự chú ý khi ca khúc của Châu Đăng Khoa gây tranh cãi.
Thua cao thủ Nhật Bản Takeru ở trận đấu bạc tỷ, sao muay Thái Rodtang bật khóc
Võ sĩ Takeru Segawa đã phục thù thành công khi đánh bại Rodtang Jitmuangnon ở trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.
