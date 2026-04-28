Tàu '5 cửa ô' lần đầu xuất hiện tại Lễ hội Đền Đô

Chiều nay 28/4, UBND phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Đô 2026. Đây là sự kiện văn hóa lớn nhằm tưởng nhớ công ơn của 8 vị vua nhà Lý, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc đến bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại mùa lễ hội năm nay chính là sự xuất hiện của tuyến tàu du lịch mang tên "5 cửa ô". Đây là sản phẩm du lịch mới được đưa vào vận hành nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến, tuyến tàu hoạt động vào các ngày cuối tuần với tần suất 2 chuyến/ngày. Tàu sẽ đưa du khách hành trình qua các điểm di sản, tạo nên một trải nghiệm mới lạ, kết nối không gian văn hóa truyền thống với dịch vụ du lịch hiện đại.

Khu di tích Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý vốn là công trình mang giá trị lịch sử đặc biệt. Sau gần 40 năm kể từ lần xây dựng lại vào năm 1989, khu di tích đã trải qua đợt tu bổ, tôn tạo quy mô lớn với 16 hạng mục công trình.

Theo Ban tổ chức, các hạng mục chính như Phương Đình, Tiền Tế, Hậu cung… đã hoàn thiện toàn bộ. Dự kiến vào ngày 29/4, địa phương chính thức khánh thành giai đoạn 1 của dự án tu bổ, sẵn sàng đón khách trong tình trạng cơ sở vật chất tốt nhất.

Lễ hội Đền Đô 2026 không chỉ dừng lại ở các nghi thức truyền thống mà còn mở rộng đáng kể về quy mô hoạt động như trưng bày sách tại Công viên Lý Thái Tổ nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc; tổ chức hội chợ và hình thành các tuyến phố đi bộ xung quanh khu di tích và trung tâm phường.

Đặc biệt, phần lễ ban tổ chức sẽ rước kiệu quy mô lớn với 9 kiệu vua, 1 kiệu Mẫu và 1 Long Đình.....

Bên cạnh đó, công tác an ninh, an toàn thực phẩm sẽ được siết chặt. Cụ thể, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ để phân luồng giao thông, kiểm soát các bãi trông giữ xe. Các hộ kinh doanh thực phẩm phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh.

Đặc biệt, một đường dây nóng sẽ được công khai rộng rãi để tiếp nhận và xử lý tức thì các phản ánh về tình trạng chèo kéo, "chặt chém" hoặc mất an ninh trật tự.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị địa phương phải công khai minh bạch mọi thông tin về giá vé, giá dịch vụ để du khách yên tâm trẩy hội.

Lễ hội Đền Đô (hay còn gọi là lễ hội làng Đình Bảng) được tổ chức hằng năm vào các ngày 14, 15, 16 tháng 3 (Âm lịch) để kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang, hướng về cội nguồn dòng họ Lý và tri ân các vị vua có công với đất nước. Đền Đô- khu di tích rộng hơn 31.000m² với 21 công trình lớn nhỏ là nơi thờ 8 vị vua triều Lý, mang đậm dấu ấn lịch sử. Năm 2026 là dịp kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đăng quang Hoàng đế (15/3 năm Canh Tuất 1010 - 15/3 năm Bính Ngọ 2026)