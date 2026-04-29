Xuất bản ngày 29/04/2026 12:41 PM
Cận cảnh khu đất xây dựng Bảo tàng Trường Sa ở Khánh Hòa

Tình Khánh Hòa vừa khởi công Bảo tàng Trường Sa gần 300 tỷ đồng tại Cam Lâm, khu đất hơn 1,7ha đã hoàn tất san gạt, sẵn sàng thi công.

Sáng 29/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Bảo tàng Trường Sa tại khu vực xã Cam Lâm, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2026). Công trình có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Khu đất xây dựng bảo tàng có diện tích hơn 1,7ha, nằm liền kề Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Toàn bộ khu vực đã được quây tôn, san ủi mặt bằng, sẵn sàng cho các hạng mục thi công chính.

Theo thiết kế, Bảo tàng Trường Sa gồm khối nhà trung tâm rộng gần 3.900m², cao 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028 (ảnh mô phỏng).

Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng muống biển – loài cây đặc trưng nơi đầu sóng, với kiến trúc vươn ra Biển Đông, thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo (ảnh mô phỏng).

Bảo tàng Trường Sa được quy hoạch thành ba phân khu chính, gồm: khu tưởng niệm, khối nhà trưng bày và không gian ngoài trời (ảnh mô phỏng).

Nội dung trưng bày tập trung tái hiện quá trình xác lập, gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm tăng trải nghiệm cho người tham quan (ảnh mô phỏng).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là “địa chỉ đỏ” kết nối tình cảm của người dân cả nước hướng về Trường Sa. Khi hoàn thành, công trình sẽ cùng Khu tưởng niệm Gạc Ma và không gian trưng bày ngoài trời tạo thành “trục ký ức” xuyên suốt về biển đảo (ảnh mô phỏng)

Công trình được kỳ vọng trở thành địa chỉ lưu giữ ký ức về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là điểm nhấn văn hóa mới của địa phương (ảnh mô phỏng)

MINH MINH
