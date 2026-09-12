Đêm trực cấp cứu 9 tiếng khiến tân bác sĩ nội trú chọn 'lò luyện' Ngoại khoa

(VTC News) -

Khi số thứ tự 65 được xướng lên tại Match Day khóa 51 Trường Đại học Y Hà Nội, tân bác sĩ nội trú Nguyễn Bùi Quốc Anh (24 tuổi, trú tại Hà Nội) nhanh nhẹn bước lên sân khấu hô tên Ngoại khoa, trở thành người đầu tiên bước vào “lò luyện” khắc nghiệt nhất hệ bác sĩ nội trú.

Nuôi ước mơ trở thành bác sĩ từ nhỏ

Ước mơ gắn bó với ngành Y của Quốc Anh vốn bắt đầu từ thuở nhỏ. Nhìn mẹ là dược sĩ làm việc, cậu học sinh ngày ấy có ấn tượng hồn nhiên rằng “làm bác sĩ rất ngầu”.

Ngày Quốc Anh quyết định đăng ký thi Y, mẹ anh không khỏi lo lắng vì thương con theo đuổi con đường vất vả, gian nan. Thế nhưng, thấy con kiên trì và bền bỉ chứng minh năng lực, gia đình trở thành chỗ dựa vững chắc, luôn ủng hộ anh trọn vẹn.

Tân bác sĩ nội trú Nguyễn Bùi Quốc Anh (Ảnh: SKĐS)

Là cựu học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, từng giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội, Quốc Anh bước qua cổng trường đại học với nền tảng học thuật đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, cảm giác tự hào nhanh chóng nhường chỗ cho sự choáng ngợp.

Giữa môi trường hội tụ toàn những người đạt 29-30 điểm kỳ thi đại học hay sở hữu hàng loạt thành tích “khủng”, tân sinh viên nhận ra danh hiệu giải quốc gia hay tuyển thẳng không giúp mình vượt trội hơn ai. Tất cả đều bước vào một cuộc đua mới từ cùng một vạch xuất phát, đòi hỏi sự nỗ lực và chăm chỉ tuyệt đối suốt 6 năm dài.

Trong thời gian học đại học, Quốc Anh không chỉ tập trung vào sách vở mà còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu và tổ chức sự kiện. Anh từng đi dạy Hóa cho học sinh - công việc không đơn thuần để kiếm thêm thu nhập mà còn giúp rèn luyện khả năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ trở thành giảng viên trong tương lai.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Quốc Anh tập trung nhiều vào chuyên ngành Nam khoa - Tiết niệu, đồng thời phối hợp với các thầy cô ở Bộ môn Ngoại và Da liễu thực hiện một số công trình được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Cú “bẻ lái” sau đêm trực 9 tiếng

Trái ngược với hình ảnh một bác sĩ ngoại khoa quyết đoán hiện tại, Quốc Anh từng khá sợ máu. Khi mới là sinh viên, việc phải quan sát hay chạm vào các cơ quan nội tạng khiến anh cảm thấy rợn người và không thoải mái.

Bước ngoặt diễn ra vào năm thứ tư đại học, trong đợt thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - một trong những trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước. Đây là giai đoạn anh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân chấn thương, tham gia trực cấp cứu và hỗ trợ phẫu thuật cùng các bác sĩ tiền bối.

Anh nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào phòng mổ cấp cứu: “Không khí, mùi của phòng mổ, tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán của các phẫu thuật viên, sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp khiến mình quên đi những nỗi sợ trước đó”.

Đêm ấy, Quốc Anh đứng liên tục 8-9 tiếng đồng hồ trong phòng mổ cấp cứu. Kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi hay kiệt sức vì buồn ngủ, anh lại bị cuốn hoàn toàn vào nhịp điệu khẩn trương và diễn biến từng ca bệnh. “Như adrenaline được bơm thẳng lên não vậy. Cả tối đứng trong phòng mổ nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi hay buồn ngủ”, anh chia sẻ.

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, quyết định dấn thân vào ngoại khoa của Quốc Anh còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những người thầy kính yêu. Một trong những khoảnh khắc để lại dấu ấn lớn nhất với anh là khi đi lâm sàng cùng PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lần đó, một cặp vợ chồng tìm đến khám trong tâm trạng hoang mang cực độ vì người chồng bị u tinh hoàn, lo lắng đến mức bật khóc ngay tại phòng khám. Sau khoảng 15 phút được thầy Bắc kiên nhẫn giải thích tường tận về tình trạng bệnh lẫn hướng điều trị, hai vợ chồng bước ra khỏi phòng với gương mặt nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy giúp Quốc Anh thấu hiểu một bài học vỡ lòng vô giá: Bác sĩ không chỉ chữa bệnh bằng dao kéo hay chuyên môn thuần túy, mà còn bằng khả năng lắng nghe và tạo dựng niềm tin cho người bệnh.

Bản lĩnh ở chặng nước rút

Dù sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Quốc Anh tự nhận mình không phải là người chuẩn bị sớm nhất cho kỳ thi bác sĩ nội trú. Anh chỉ bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ cuối năm thứ 5 - thời điểm khá muộn so với nhiều bạn bè cùng khóa.

PGS Nguyễn Hoài Bắc (người đứng bên phải) cùng học trò Nguyễn Bùi Quốc Anh tại Match Day 2026. (Ảnh: Tiền phong)

Kỳ thi Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội vốn nổi tiếng bởi tính cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc khối lượng kiến thức khổng lồ trải dài từ các môn cơ sở (Hóa sinh, Giải phẫu, Sinh lý) đến các chuyên ngành lâm sàng (Nội, Ngoại, Sản, Nhi).

Hai tháng cuối cùng trước kỳ thi trở thành chuỗi ngày vắt cạn sức lực, khi lịch sinh hoạt của Quốc Anh gần như chỉ xoay quanh bàn học và bàn ăn. Áp lực dung nạp lý thuyết lớn đến mức ngay cả khi đang đi dạo hay chuẩn bị đi ngủ, một chi tiết kiến thức bất chợt nảy ra trong đầu cũng khiến anh giật mình, phải lập tức mở điện thoại ra kiểm tra lại ngay.

Để giữ vững sức bền tinh thần trong giai đoạn nước rút, anh cố gắng duy trì giấc ngủ đủ và tập luyện thể thao giải tỏa căng thẳng.

Nhìn về chặng đường phía trước, tân bác sĩ nội trú hiểu rằng đỗ kỳ thi mới chỉ là điểm khởi đầu. 3 năm nội trú Ngoại khoa sẽ là chuỗi ngày đối mặt với những đêm trực dồn dập, những ca bệnh nặng phải giành giật sự sống từng giây và vô vàn áp lực chưa từng trải qua.

Nhưng một khi đã kiên định lựa chọn dấn thân vào “lò luyện” này, bác sĩ Nguyễn Bùi Quốc Anh đã sẵn sàng đón nhận thử thách để rèn luyện và vượt qua giới hạn của chính mình.