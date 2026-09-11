Bác sĩ nội trú có được trả lương?

(VTC News) -

Bác sĩ nội trú là những bác sĩ trẻ được tuyển chọn qua kỳ thi đầu vào cạnh tranh để tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học. Chương trình thường kéo dài 3 năm, trong đó học viên vừa học lý thuyết, vừa trực tiếp khám, điều trị và thực hành các kỹ thuật chuyên môn tại bệnh viện.

Theo quy định hiện hành, bác sĩ nội trú không được hưởng lương. Thay vào đó, bác sĩ nội trú phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Học phí do từng trường quy định; ở khối công thường từ vài chục triệu đồng đến khoảng 80 triệu đồng/năm; một số chương trình đặc thù, tư thục có thể cao hơn.

Để hỗ trợ một phần chi phí, Bộ Y tế và các bệnh viện nơi học viên công tác có khoản trợ cấp nhỏ, song mức hỗ trợ này được đánh giá là không đáng kể so với chi phí sinh hoạt và học tập. Hiện nay Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có chính sách hỗ trợ một phần lương cơ bản cùng ăn, ở cho bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú là những bác sĩ trẻ được tuyển chọn qua kỳ thi đầu vào cạnh tranh để tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y từng chia sẻ rằng, đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm nhưng cơ chế vẫn chưa được hoàn thiện tương xứng với vị trí và vai trò của người học. Theo ông, trước đây bác sĩ nội trú từng được hỗ trợ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng, nhưng hiện chính sách này không còn, trong khi học phí có thể lên tới trung bình khoảng 74 triệu đồng/năm.

“Bác sĩ nội trú phải làm việc như bác sĩ thực thụ, trực bệnh viện, tham gia thực hành và chịu áp lực thi cử. Họ đã là bác sĩ, được tham gia khám chữa bệnh, ký bệnh án và thực hiện các ca mổ dưới sự giám sát. Vì vậy, cần có cơ chế trả lương và miễn học phí”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nói.

Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết ở các thế hệ trước, bác sĩ nội trú vẫn được hưởng lương trong thời gian đào tạo, nhưng cơ chế hiện nay đã có sự thay đổi.

Theo ông Thành, cần nhìn nhận bác sĩ nội trú không đơn thuần là sinh viên tiếp tục đi học. Đây là những bác sĩ trẻ vừa học vừa làm trong môi trường chuyên môn cao, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở thực hành lớn và được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Trong quá trình đó, bác sĩ nội trú thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, tham gia các kỹ thuật chuyên sâu, trực bệnh viện với cường độ cao và đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên môn của một bác sĩ. Vì vậy, ông cho rằng chế độ đãi ngộ cần tương xứng với trách nhiệm mà họ đang đảm nhận.

“Với vai trò ấy, họ xứng đáng được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng, thay vì vẫn phải đóng học phí như hiện nay”, thầy Thành nói.