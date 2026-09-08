Lời khuyên đặc biệt của Giám đốc BV Việt Đức tới bác sĩ nội trú trước Match Day

(VTC News) -

Ngày 9/9, các bác sĩ trẻ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ bước vào Matching Day - ngày lựa chọn chuyên ngành dựa trên kết quả thi tuyển.

Trước thời điểm quyết định hướng đi cho ba năm đào tạo và xa hơn là sự nghiệp y khoa, các ứng viên có buổi gặp PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội cùng các thầy cô bộ môn.

Nói về đào tạo nội trú ngoại khoa, PGS Dương Đức Hùng ví đây là quá trình rèn luyện những “chiến binh”, thay vì đơn thuần đào tạo một phẫu thuật viên. “Chúng tôi vẫn nói với nhau, không đào tạo phẫu thuật viên, chúng tôi đào tạo những chiến binh thực sự, giống như đặc nhiệm. Sau khi hoàn thành học bác sĩ nội trú được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bạn có thể tác chiến trong mọi môi trường”, PGS Dương Đức Hùng nói.

Chương trình nội trú đang đứng trước nguy cơ bị mở rộng quá mức so với tinh thần ban đầu. Ông Hùng cho rằng đào tạo tinh hoa không thể đi theo số đông. “Bộ môn Ngoại chúng tôi sẽ đi tiên phong, trở về những giá trị cốt lõi của nội trú chứ không theo xu hướng đám đông”, ông nói.

Trước Matching Day 2026, PGS.TS Dương Đức Hùng khuyên bác sĩ trẻ cân nhắc kỹ khi chọn nội trú ngoại khoa. (Ảnh: BVCC)

Với khóa 51, Bộ môn Ngoại dự kiến tuyển 15 bác sĩ nội trú. Khác với hình thức đào tạo thông thường, các bác sĩ này sẽ ăn ở, học tập và làm việc trong môi trường bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng khu dành cho bác sĩ nội trú. Bệnh viện chi trả lương, hỗ trợ ăn ở nhưng đổi lại, yêu cầu đối với người học cũng được đặt ở mức cao hơn. “Với 15 bác sĩ đầu vào, chúng tôi không cần đủ 15 người sẽ tốt nghiệp. Những người không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy định, các thầy cô sẵn sàng sàng lọc, loại ra ngoài”, PGS Hùng nói.

Điều ông kỳ vọng không phải là số lượng bác sĩ hoàn thành khóa học, mà là chất lượng của những người bước ra từ chương trình. “Có thể chỉ có 10 người ở đầu ra nhưng 10 người đấy đảm bảo chất lượng”, ông nói.

PGS Hùng cũng thẳng thắn nhắn nhủ các ứng viên trước ngày chọn chuyên ngành: hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định theo ngoại khoa. Ông mong sau ba năm, những người lựa chọn chương trình nội trú ngoại khoa có thể thấy đó là một quyết định đúng đắn, thay vì tiếc nuối vì chọn một chuyên ngành có cường độ làm việc cao và yêu cầu khắt khe.

“Đừng bảo: ‘Em nhầm, biết thế này thì đã đi da liễu, vừa lắm tiền, vừa nhàn’. Hãy cân nhắc!”, ông nói.

Bác sĩ nội trú được xem là một trong những chương trình đào tạo chuyên khoa khắt khe nhất của ngành y. Người học phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh cạnh tranh, sau đó trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu trong môi trường bệnh viện.

Matching Day tại Trường Đại học Y Hà Nội là ngày các tân bác sĩ nội trú lần lượt lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi. Đây là thời điểm quan trọng bởi chuyên ngành được chọn sẽ gắn với quá trình đào tạo trong ba năm tiếp theo và phần nào định hình hướng phát triển nghề nghiệp.

So với nhiều năm trước, quy mô đào tạo bác sĩ nội trú hiện tăng đáng kể. Có những bộ môn trước đây chỉ tuyển khoảng ba bác sĩ mỗi khóa, nay chỉ tiêu có thể lên tới 20 người.

Các ứng viên có buổi gặp PGS.TS Dương Đức Hùng tại trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: BVCC)

Theo Bộ Y tế, đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam có lịch sử 52 năm. Đến hết năm 2025, cả nước có 8.441 bác sĩ nội trú được đào tạo. Năm 2026 dự kiến có thêm 1.276 bác sĩ tốt nghiệp.

Hiện 13 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú trong tổng số 34 trường đại học y, dược. Riêng Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TP.HCM đào tạo hơn 70% số bác sĩ nội trú tốt nghiệp mỗi năm, với hơn 40 mã ngành.

Trong bối cảnh quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, câu chuyện đặt ra với các cơ sở đào tạo không chỉ là tuyển được bao nhiêu bác sĩ nội trú, mà còn giữ được chất lượng đầu ra như thế nào.

Với Bộ môn Ngoại của Trường Đại học Y Hà Nội, PGS Hùng cho biết mục tiêu là xây dựng lại những giá trị cốt lõi của đào tạo nội trú, trong đó người học phải được rèn luyện đủ năng lực để có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

“Chúng tôi mong muốn nhận được câu trả lời sau ba năm học, các bạn sẽ nói rằng: Khi em lựa chọn nội trú ngoại, có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt nhất đời em”, ông nói.