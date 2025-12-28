Countdown Gia Lai 2026 bắn pháo hoa kỹ xảo

(VTC News) -

Sáng 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin, chương trình Countdown Gia Lai 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra vào tối 31/12/2025 tại hai điểm cầu phố biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku.

Sự kiện Countdown Tết Dương lịch 2026 được tổ chức theo hình thức kết nối cầu truyền hình tại hai điểm cầu trên tạo không gian giao thoa đặc biệt giữa phố biển và phố núi, mang ý nghĩa đặc biệt trong thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới.

Chương trình Countdown Gia Lai 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”.

Điểm nhấn của đêm sự kiện là màn pháo hoa kỹ xảo, khép lại năm 2025 và mở ra năm 2026 với nhiều kỳ vọng. Chương trình gồm phần mở đầu và 2 chương: “Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương”, “Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế không gian”, với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng, màn hình LED quy mô lớn; hội tụ đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến bức tranh mùa xuân đa sắc, kết nối cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Bên cạnh các tiết mục sôi động, trẻ trung, chương trình còn dành không gian tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống với cồng chiêng, xoang và những ca khúc mang âm hưởng đại ngàn, tạo điểm nhấn riêng cho điểm cầu Pleiku. Sự đan xen hài hòa giữa truyền thống và hiện đại góp phần làm nổi bật hình ảnh Gia Lai năng động, giàu bản sắc và đang trên đà hội nhập.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, thông qua Chương trình Countdown Tết Dương lịch 2026, địa phương mong muốn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết cộng đồng, tinh thần lạc quan và quyết tâm đồng hành cùng cả nước trên hành trình phát triển mới.

"Sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa, giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình vượt qua khó khăn sau bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lạc quan, hướng tới một năm mới an lành, thịnh vượng, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.

Điểm nhấn của Chương trình Countdown Tết Dương lịch 2026 tại Gia Lai là màn pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời.

Ngày 19/12, tỉnh Gia Lai chính thức tiếp nhận cờ luân phiên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, đánh dấu sự chuyển giao không gian tổ chức từ miền di sản sang không gian cao nguyên – duyên hải giàu tiềm năng.

Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được đánh giá phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế liên vùng. Với đường bờ biển dài, hệ sinh thái biển phong phú, cùng không gian cao nguyên, rừng núi, văn hóa cồng chiêng đặc sắc và các giá trị lịch sử – bản địa đa dạng, Gia Lai được kỳ vọng sẽ mang đến một sắc thái mới cho chuỗi Năm Du lịch quốc gia.

Tỉnh Gia Lai chính thức tiếp nhận cờ luân phiên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, dự kiến Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 có chủ đề “Gia Lai – Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”, thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung với cả nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện này, tỉnh Gia Lai sẽ chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục tiêu biểu, đặc sắc. Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cũng sẽ chủ trì thực hiện gần 20 hoạt động quan trọng nhằm tạo dấu ấn nổi bật cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

“Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm của địa phương. Tỉnh Gia Lai sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTT&DL, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng cùng cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị chu đáo, bài bản cho chuỗi hoạt động trong năm 2026, bảo đảm tính lan tỏa, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn”, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai chia sẻ.