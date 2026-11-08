Đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa cho học sinh vùng khó khăn

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2025 quy định chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh tiểu học và THCS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mở rộng hỗ trợ cho học sinh chỉ ăn trưa tại trường

Theo dự thảo, chính sách ăn trưa dự kiến áp dụng với hai nhóm học sinh.

Nhóm thứ nhất là học sinh tiểu học, THCS học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa được hưởng chính sách học sinh bán trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mức hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh và kinh phí dành cho các cơ sở giáo dục tổ chức ăn trưa được thực hiện theo chính sách tại Nghị định 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Điểm mới của dự thảo là mở rộng hỗ trợ đối với học sinh chỉ ăn trưa tại trường nhưng không ở lại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Trước đây, chính sách chủ yếu tập trung vào học sinh ăn, ở tại trường trong tuần.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất bổ sung học sinh thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hưởng chính sách, thay vì chỉ áp dụng với con hộ nghèo như trước.

Đề xuất hỗ trợ 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

Dự thảo cũng làm rõ các điều kiện xác định trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú và học viên bán trú để bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng.

Đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, dự thảo xác định độ tuổi từ 3 tháng đến 3 tuổi, tính theo năm, đáp ứng điều kiện theo quy định và học, ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non. Đối với học sinh, học viên bán trú, dự thảo nhấn mạnh điều kiện không thể tự đi đến nơi học tập và trở về nhà trong ngày.

Dự thảo bổ sung quy định học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng không học tại cơ sở giáo dục gần nhà mà tự nguyện lựa chọn trường cùng loại xa nhà hơn sẽ không được xét hưởng chính sách học sinh, học viên bán trú.

Quy định này nhằm gắn việc thụ hưởng hỗ trợ với hoàn cảnh thực tế, khoảng cách và điều kiện đi lại, hạn chế trường hợp tự lựa chọn trường xa hơn làm phát sinh điều kiện hưởng chính sách.

Về mức hỗ trợ, dự thảo quy định tiền ăn đối với mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn được đề xuất là 160.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa ở mức 80.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, dự thảo phân biệt mức hỗ trợ theo hình thức tổ chức ăn, ở của học sinh, đồng thời bổ sung kinh phí cho các trường chỉ tổ chức bữa ăn trưa mà không bố trí chỗ ở tập trung.

Một nội dung khác là đề xuất quy định chuyển tiếp khi có thay đổi phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, học sinh ra khỏi địa bàn được hưởng chính sách do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng vẫn được duy trì hỗ trợ đến hết năm học.

Quy định này nhằm tránh gián đoạn quyền lợi của học sinh giữa năm học, đồng thời tạo thời gian để cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật danh sách, điều chỉnh dự toán và thông báo cho gia đình.

Bộ GD&ĐT hiện lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.