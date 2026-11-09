Muôn kiểu ‘xử lý’ quỹ phụ huynh trước ngày quy định mới có hiệu lực

Thông tư số 81 thay thế cho Thông tư 55/2011. Theo đó, ban phụ huynh không được trực tiếp thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tiền của cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào; không được đặt ra các khoản thu, mức đóng góp bắt buộc hoặc cào bằng định mức hỗ trợ cho phụ huynh…

Thông tư 81 ban hành vào cuối tháng 9, sau ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Nhiều nhà trường kịp yêu cầu ban phụ huynh dừng thu quỹ lớp, quỹ trường để “nghe ngóng” và hướng dẫn tiếp. Rằm trung thu, 20/10 bởi lẽ đó khác hẳn những năm học trước, khá lặng lẽ ở nhiều trường, nhiều lớp như chia sẻ của vị phụ huynh ở Tiểu học và THCS Liên Minh, xã Liên Minh, Hà Nội.

“Trường con em hiện tại không thu khoản nào liên quan đến quỹ nữa. Mọi năm là cứ đầu năm phải đóng quỹ lớp nhưng năm nay chưa thu, bình thường họp phụ huynh rồi. Em nghĩ cũng vẫn phải có quỹ để hoạt động chứ như năm nay không ai dám đứng lên để thu cả nên các con không có hoạt động gì từ đầu năm học đến giờ. Em cũng buồn vì mong các con được nhiều hoạt động trong những năm tháng đi học”, vị phụ huynh nhà ở ngoại thành Hà Nội chia sẻ.

Gia đình có hai con đang tuổi học phổ thông, một ở bậc THCS, một bắt đầu THPT, một phụ huynh khác nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội đảm nhiệm công việc ban phụ huynh ở cả hai lớp thì than phiền với những vấn đề chị và các thành viên khác trong ban phụ huynh đang phải tự gánh.

Ảnh chụp màn hình phụ huynh phản ánh việc BPH tiếp tục thu quỹ (Ngày 4/11/2026)

Con nhỏ ở bậc THCS nhà trường không cho thu, Ban phụ huynh (BPH) ứng tiền rồi chờ thu lại. Nhưng có những hoạt động từ đầu năm đến nay, ví dụ như may lại đồng phục lớp, số tiền ứng ra chưa thể thu về đầy đủ. Không được thu quỹ, không được áp mức thu chung... nhưng hoạt động thì vẫn cần tổ chức.

BPH tự bỏ tiền túi ra với kỳ vọng sau đó các “mạnh thường quân” sẽ hỗ trợ để bù lại. Nhưng chỉ từ một việc in áo đồng phục lớp đến nay đã gần một tháng khoản tiền bỏ ra vẫn chưa thể thu hồi, nhắc nhở thì không được mà nếu cứ tiếp tục ứng trước tiền cho các hoạt động chung tiếp theo khiến vị phụ huynh này cảm thấy “nản”.

“Sắp tới có hoạt động dã ngoại, như mọi năm thì gần như 100% tham gia. Năm nay thấy 1/3 đã xin không tham gia với lý do nhà bận dù đó là ngày đi học bình thường”, chị phụ huynh làm công tác trong ban phụ huynh than thở.

Còn ở lớp con lớn bậc THPT thì vì họp phụ huynh ngay sau khai giảng, quỹ lớp đã thu mỗi học sinh một triệu, Ban phụ huynh quyết định cứ tạm giữ lại chi tiêu cho các hoạt động với lý do tất cả ban phụ huynh đã đồng thuận, trả lại xong thu theo từng việc rất lắt nhắt, mất thời gian. Đến ngày thông tư 81 có hiệu lực sẽ tính sau.

Với nam phụ huynh nhà ở phường Tương Mai, điều anh mong mỏi với câu chuyện quỹ lớp không phải dừng thu mà cần một sự công khai, minh bạch bởi trước đó đã có quá nhiều ấm ức chưa được giải tỏa.

“Những năm trước, con đi học phải đóng quỹ. Tổng quỹ cả lớp khá lớn nhưng mỗi khi họp tổng kết thì lúc nào cũng chỉ thông báo hết quỹ. Một số phụ huynh muốn xem bảng chi tiêu thì hội trưởng BPH nói rằng inbox để cho xem, còn không công khai. Họ cứ tự tung tự tác nhưng thật sự khi đi họp thì một là thời điểm cuối năm, cuối kỳ và hai là phần lớn đều ngại hỏi nên cứ xuê xoa nhưng trong lòng chẳng phụ huynh nào thấy thoải mái cả”, vị phụ huynh ở Tương Mai chia sẻ.

Trong những thông báo chi tiêu ngắn ngủi, rất nhiều khoản theo anh phụ huynh này cực kỳ bất hợp lý như quà cho hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô rồi đến cả lao công, bảo vệ. Thậm chí có trường hợp ngày 8/3 hay 20/10 còn có cả “quà” cho vợ của các thầy giáo.

Năm nay con trai vừa bước vào THPT, cuộc họp phụ huynh đầu năm đã thực hiện việc thu quỹ và đến thời điểm này, phụ huynh này cùng tất cả các phụ huynh khác chỉ biết rằng tên quỹ đã thay đổi.

“Ngay sau buổi họp phụ huynh chúng tôi đã đóng quỹ trước đây gọi là quỹ ban phụ huynh học sinh. Hiện nay đã đổi sang tên khác là quỹ vận động tài trợ. Chúng tôi đã đóng và mỗi cháu 1 triệu, thấp hơn so với năm ngoái. Thời điểm đó đến nay không thông báo có hoàn trả hay không. Cá nhân tôi cho rằng vẫn cần một khoản phí cho các hoạt động của con em nhưng cần minh bạch, công khai”, vị phụ huynh cho biết.

Muôn hình vạn trạng cách thức được các ban phụ huynh lựa chọn để “xử lý” với nguồn quỹ đã thu, với những phần việc thường niên nhưng không có quỹ hoặc tiếp tục “đổi tên” cho các khoản thu nhằm “né” Thông tư 81.

Trường đã thu, trường chưa thu, trường yêu cầu trả lại quỹ lớp. Có trường dừng tất cả các hoạt động cần sử dụng quỹ, có trường phụ huynh cứ ứng trước... Và trên mạng xã hội, những cuộc công kích, mỉa mai và cả “tấn công” tập thể quanh câu chuyện quỹ phụ huynh dường như chưa có hồi kết dù chỉ còn chưa đến chục ngày nữa, Thông tư 81 chính thức có hiệu lực.