Quỹ Kiến tạo Ước mơ bàn giao trường học cho học sinh vùng khó khăn

(VTC News) -

Ngày 7/9, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (Dream Maker Foundation - DMF), dưới sự bảo trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao các công trình trường học, khu nội trú, nhà công vụ cùng trang thiết bị học tập tại nhiều điểm trường khó khăn trên địa bàn xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Chương trình này được thực hiện với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Nhờ nỗ lực của hai đơn vị, điều kiện học tập và sinh hoạt của hơn 300 học sinh và giáo viên tại điểm trường Xa Dung C, phân hiệu Mầm non Ban Mai - Trường Mầm non Xa Dung, và điểm trường trung tâm của Phân hiệu Trường Tiểu học Mường Tỉnh - Trường PTDTBT Tiểu học Xa Dung đã được cải thiện đáng kể ngay trước thềm năm học mới.

Lễ bàn giao công trình lớp học và trang thiết bị học tập ở điểm trường Xa Dung C, phân hiệu Mầm non Ban Mai - Trường Mầm non Xa Dung. (Ảnh: Quỹ Kiến tạo Ước mơ)

Cụ thể, tại điểm trường Xa Dung C, Quỹ đã tài trợ xây mới 2 phòng học, bếp ăn, nhà công vụ, hàng rào, kè chắn đất và cổng trường. Tại điểm trường trung tâm của Phân hiệu Trường Tiểu học Mường Tỉnh, nhà nội trú cho học sinh nam và nữ cùng khu nhà công vụ với 8 phòng cho giáo viên cũng đã được xây mới.

Ngoài ra, Quỹ còn trao tặng các trang thiết bị sinh hoạt và học tập thiết yếu cho hai điểm trường, bao gồm tủ lạnh, tivi, đèn năng lượng mặt trời, máy lọc nước, bàn ghế, giường tủ, cùng nhiều giáo cụ và đồ dùng nội trú, giúp thầy cô và học sinh có thể học tập và sinh hoạt ổn định, an toàn.

Đại diện Quỹ DMF cho biết, trong quá trình khảo sát thực địa, điểm trường trung tâm của Phân hiệu Trường Tiểu học Mường Tỉnh hiện có 245 học sinh đang theo học tại 9 lớp. Mặc dù đã được đầu tư xây dựng từ năm 2005, nhà trường vẫn chưa có nhà bán trú cho học sinh, khiến các em phải sinh hoạt trong những căn nhà tạm do thầy cô tự dựng, với điều kiện ẩm thấp, thiếu ánh sáng và không đảm bảo an toàn.

Tương tự, điểm trường Xa Dung C, phân hiệu Mầm non Ban Mai, là công trình tạm lắp ghép từ năm 2010 bằng vật liệu nhựa composite, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Điểm trường này có 50 trẻ học tập và sinh hoạt, cách trung tâm xã Xa Dung khoảng 23km, với đường giao thông chủ yếu là đường đồi núi, rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.

Việc triển khai và bàn giao các hạng mục công trình ngay trước thềm năm học 2026 - 2027 không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt tại các điểm trường mà còn giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số không bị “bỏ lại phía sau” trong hành trình theo đuổi con chữ.