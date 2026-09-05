Giáo dục Tin tức - Sự kiện Xuất bản ngày 05/09/2026 12:23 PM Xuất bản ngày 05/09/2026 12:23 PM Niềm vui đón trường mới của học sinh vùng biên ở Lâm Đồng (VTC News) - Niềm vui ngày khai giảng của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An được nhân đôi vì có trường mới khang trang, hiện đại.Trường liên cấp ở vùng biên Lâm Đồng được khánh thành dịp khai giảng năm học mới.Sáng 5/9, khoảng 830.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng dự lễ khai giảng năm học mới. Trong đó, tại các xã biên giới như Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh, Đắk Wil, học sinh náo nức đến trường từ rất sớm. Tất cả đều vui tươi, rạng rỡ đón chào năm học mới.Đáng chú ý, trong sáng nay, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An tại xã Thuận An.Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng. Cơ sở vật chất hiện đại của ngôi trường.Năm học đầu tiên, nhà trường tổ chức 30 lớp với 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Được học tập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại, học sinh tỏ ra thích thú.Đưa con em tới trường khai giảng, các bậc phụ huynh cũng vui mừng khi chứng kiến trường lớp được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Chị Lê Thị Nhung (ở xã Thuận An) cho biết: “Sáng nay tôi đưa con tới sớm để dự khai giảng. Tôi và các phụ huynh rất vui vì thấy con mình được học tập trong ngôi trường mới rất đẹp”. Niềm vui của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới và khánh thành ngôi trường.Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành giáo dục, chính quyền địa phương và tập thể các nhà trường vùng biên giới khẩn trương hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, nhân viên và các điều kiện phục vụ học sinh, bảo đảm nhà trường hoạt động an toàn, đồng bộ và hiệu quả. Theo ông, các thầy, cô giáo không chỉ dạy chữ mà cần quan tâm đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của học sinh, đồng hành cùng các em như những người thân trong gia đình, cùng quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.Đồng thời, các trường cần xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương để chăm sóc, giáo dục học sinh.NGUYÊN GIÁP Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Cận cảnh 2 trường liên cấp đầu tư hiện đại sẵn sàng đón học sinh vùng cao TP Huế Sau gần 10 tháng thi công, hai trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại ở vùng cao A Lưới (TP Huế) cơ bản hoàn thành. Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới Trước lễ khai giảng, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai) có diện mạo mới khang trang, hiện đại, sẵn sàng trở thành điểm cầu trung tâm. Lễ khai giảng bình dị ở điểm trường chỉ có 3 giáo viên cùng 38 học sinh Trong ngày khai giảng, 3 cô giáo công tác ở rẻo cao Ngọc Linh nắm tay các học sinh tung tăng trên thảm cỏ, tạo nên hình ảnh hết sức bình dị, thân thương. Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa Những tà áo dài, khăn quàng đỏ thắm hòa với sắc cờ Tổ quốc trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, tạo nên hình ảnh đẹp giữa biển trời Trường Sa (Khánh Hòa). Lâm Đồngkhai giảng năm học 2026-2027Trường Phổ thông nội trú Thuận AnBình luận
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