Niềm vui đón trường mới của học sinh vùng biên ở Lâm Đồng

Theo ông, các thầy, cô giáo không chỉ dạy chữ mà cần quan tâm đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của học sinh, đồng hành cùng các em như những người thân trong gia đình, cùng quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.