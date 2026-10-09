Đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy xử lý rác phát điện 2.180 tỷ tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Doanh nghiệp phải mở đường tạm dài 200m

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các nút thắt mặt bằng và thủ tục nhằm bảo đảm mốc đưa nhà máy vào vận hành vào tháng 12/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải (thứ 3 bên trái) cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Hiệp Hòa. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Hiệp Hòa do liên danh Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại HHK làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.180 tỷ đồng trên quy mô 4,9 ha, công suất thiết kế đốt 500 tấn rác/ngày đêm kết hợp phát điện 13 MW và hệ thống tái chế chất thải công nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, 100% diện tích 4,9 ha của vùng lõi nhà máy đã hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhà đầu tư đang khẩn trương san lấp, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026 để triển khai xây lắp các công trình chính.

Tuy nhiên, tuyến đường kết nối chính thức dẫn vào công trường đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc mặt bằng kéo dài so với dự kiến. Để phục vụ việc vận chuyển vật tư, máy móc vào thi công, nhà đầu tư buộc phải tự mở một tuyến đường tạm dài gần 200 m.

Đường vào dự án chưa hoàn thành buộc chủ đầu tư phải làm đường tạm khiến tiến độ kéo dài hơn dự kiến.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải yêu cầu UBND phường Hiệp Hòa phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư Khu công nghiệp Hòa Yên và các đơn vị liên quan đẩy nhanh GPMB, dứt điểm bàn giao mặt bằng thi công đường kết nối. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý thủ tục theo thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Siết tiến độ, yêu cầu báo cáo định kỳ 15 ngày/lần

Cùng với hạ tầng giao thông, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường, công nghệ xử lý và an toàn xây dựng được xác định là điều kiện tiên quyết để vận hành đồng bộ.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh nhà đầu tư cần lựa chọn công nghệ xử lý tiên tiến, đáp ứng quy chuẩn bảo vệ môi trường nghiêm ngặt; đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn khi thi công tại khu vực có đường dây truyền tải điện 500 kV chạy qua.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tiến độ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)

Về đề xuất của liên danh nhà đầu tư xin nghiên cứu mở rộng thêm khoảng 11,8 ha để bố trí khu xử lý tro xỉ, xưởng tái chế và dải cây xanh cách ly rộng khoảng 3 ha, cơ quan chức năng đang xem xét theo quy định quản lý quy hoạch.

Nhằm bảo đảm nhà máy vận hành theo kế hoạch vào tháng 12/2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành kế hoạch tổng thể trong tháng 10/2026, làm rõ các hạng mục then chốt, thời hạn và trách nhiệm thực hiện. Các thủ tục về môi trường, công nghệ và thiết kế xây dựng phải được hoàn tất trong năm nay.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật tiến độ 15 ngày/lần, kịp thời báo cáo khó khăn và đề xuất phương án tháo gỡ. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tăng năng lực xử lý chất thải, kết hợp thu hồi năng lượng từ rác.