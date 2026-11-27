(VTC News) -

Anh V.N.T. (32 tuổi, Thái Nguyên) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec sau một tuần đau đầu liên tục. Ban đầu, cơn đau chỉ âm ỉ nhưng tăng dần theo thời gian. Dù dùng thuốc giảm đau, tình trạng không thuyên giảm. Đến ngày thứ 7, anh đau dữ dội hơn, kèm buồn nôn và mệt mỏi.

Điều đáng chú ý là người bệnh vẫn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, không nhìn mờ, không yếu liệt tay chân hay rối loạn cảm giác.

Qua thăm khám, BSCKI Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa Thần kinh, nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ tăng áp lực nội sọ nên chỉ định chụp MRI sọ não để xác định nguyên nhân.

Kết quả chụp MRI cho thấy người bệnh bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái ở giai đoạn bán cấp sớm. Khối máu tụ dày tới 19mm, gây hiệu ứng choán chỗ, chèn ép não thất bên trái và đẩy đường giữa sang phải 10mm.

Đây là tình trạng nguy hiểm do khối máu tụ chiếm không gian trong hộp sọ, gây áp lực lên các cấu trúc não. Nếu tiếp tục tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật, yếu liệt, thậm chí gặp các biến chứng thần kinh nghiêm trọng.

Đau đầu suốt 7 ngày, đi khám phát hiện khối máu tụ chèn ép não. (Ảnh minh họa)

Theo BSCKI Hoàng Anh Tuấn, tụ máu dưới màng cứng không chỉ xảy ra ở người cao tuổi hoặc những người có tiền sử chấn thương đầu rõ ràng. Người trẻ cũng có thể mắc bệnh, kể cả khi không nhớ từng bị va đập vùng đầu.

Đáng lo ngại, tổn thương nội sọ đôi khi đã ở mức độ đáng kể nhưng người bệnh vẫn tỉnh táo, chưa có biểu hiện thần kinh điển hình. Vì vậy, những cơn đau đầu kéo dài, tăng dần, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường cần được chú ý, thay vì chủ quan chờ bệnh tự khỏi.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám khi đau đầu dai dẳng, mức độ ngày càng tăng hoặc đi kèm buồn nôn, nôn, mệt mỏi bất thường. Nếu xuất hiện buồn ngủ nhiều, lú lẫn, yếu liệt, co giật hoặc rối loạn ngôn ngữ, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.