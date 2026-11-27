(VTC News) -

Biết mình mắc suy tủy xương, điều khiến chị Hà Thị Bích Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, lo lắng nhất không phải sức khỏe bản thân mà là tương lai của hai con nhỏ. Chị sợ mình không còn cơ hội ở bên các con, chứng kiến các con trưởng thành.

Nỗi lo ấy trở thành động lực để người mẹ bước vào hành trình điều trị đầy thử thách tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sau khi được tư vấn ghép tế bào gốc đồng loài, chị Hạnh hy vọng một trong hai người anh trai có thể trở thành người hiến phù hợp. Một người đang ở trong nước, người còn lại sống ở nước ngoài cũng vội vã thu xếp trở về để làm xét nghiệm.

Sự chờ đợi cuối cùng có kết quả tốt. Đúng ngày người anh từ nước ngoài hạ cánh xuống sân bay, chị nhận được tin người anh ở nhà có chỉ số tương thích 100%. Đây là điều kiện thuận lợi để chị bước vào ca ghép, đồng thời thắp lên hy vọng cho cả gia đình.

Trước khi ghép, chị được nhân viên y tế hướng dẫn kỹ lưỡng về chế độ ăn uống, vệ sinh và sinh hoạt. Chị phải chuẩn bị thể trạng để bước vào giai đoạn điều kiện hóa, tức sử dụng hóa chất tiêu diệt các tế bào tạo máu bị bệnh, tạo điều kiện cho tế bào gốc mới phát triển.

Chị Hạnh trong ngày trở lại viện thăm các y bác sĩ.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị ví “việc chuẩn bị cơ thể giống như dọn dẹp ngôi nhà thật sạch sẽ để đón những vị khách mới. Những vị khách đó chính là các tế bào gốc mang theo hy vọng hồi sinh hệ tạo máu”.

Quá trình ghép không diễn ra dễ dàng. Cơ thể chị trải qua nhiều phản ứng và biến chứng. Có thời điểm huyết áp tăng vọt, gần chạm hoặc vượt 200 mmHg, kèm theo rối loạn mỡ máu, tim mạch và tiêu hóa.

Điều khiến chị nhớ nhất là gần hai tháng không thể ăn uống qua đường miệng, phải nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường truyền. Khi hệ tiêu hóa còn tổn thương và rất nhạy cảm, việc ăn uống phải được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ xuất huyết dạ dày, nhiễm trùng đường ruột.

“Tôi từng thèm ăn đến mức chỉ mong được ăn một con gà. Nhưng khi tập ăn trở lại, mọi thứ bắt đầu từ 20-30 ml nước bí luộc để thử phản ứng của cơ thể, rồi đến nửa bát nước cháo nhỏ, bột xay. Lượng thức ăn được tăng dần theo chỉ định của bác sĩ”, chị kể.

Những tác dụng phụ của thuốc chống thải ghép cũng khiến người phụ nữ nhiều lần chạnh lòng. Tóc gần như rụng hết, chỉ còn vài sợi; làn da sạm đen, lông trên cơ thể mọc nhiều. Chị phải đội mũ bảo vệ tóc của bệnh viện và từng ngại nhìn mình trong gương.

Phải gần hai năm sau, làn da chị mới dần trở lại bình thường. Hơn hai năm sau ghép, chị mới bắt đầu giảm và ngừng thuốc chống thải ghép theo chỉ định, từng bước trở lại cuộc sống thường ngày.

Hơn một thập kỷ sống khỏe sau ghép tế bào gốc

Một trường hợp khác là bà Trịnh Thị Thanh Lợi, ở Hải Phòng. Năm 2012, bà đi khám vì nhận thấy lòng bàn tay chuyển vàng bất thường. Nghĩ mình có vấn đề về gan, bà không ngờ kết quả xét nghiệm lại cho thấy cả ba dòng tế bào máu đều suy giảm.

Bà được chẩn đoán suy tủy xương, căn bệnh khiến tủy không sản xuất đủ tế bào máu. Khi hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu cùng giảm, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, nhiễm trùng và xuất huyết. Nếu không được điều trị phù hợp, tình trạng có thể tiến triển nặng, phải truyền máu và tiểu cầu kéo dài.

Bà Lợi chia sẻ về ca ghép tủy từ 15 năm trước.

Sau khi chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bà Lợi được bác sĩ tư vấn ghép tế bào gốc đồng loài, sử dụng tế bào gốc từ người hiến để phục hồi hệ tạo máu. Ban đầu, bà và gia đình khá lo lắng, thậm chí từng nghĩ đến việc sang Singapore điều trị.

Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích về phương pháp ghép và có dịp gặp những người bệnh đã điều trị thành công, bà dần yên tâm hơn.

Cả bốn người anh trai đều sẵn sàng xét nghiệm để tìm người hiến phù hợp. Cuối cùng, một người được lựa chọn. Do người anh mắc viêm gan B, gia đình phải chờ ông điều trị ổn định trước khi đủ điều kiện hiến tế bào gốc.

Ca ghép thành công, sức khỏe bà Lợi từng bước hồi phục. Từ một người đối diện nguy cơ phải truyền máu kéo dài, bà có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường và duy trì cuộc sống ổn định đến nay. Hơn một thập kỷ trôi qua, bà vẫn khỏe mạnh, xem quyết định ghép tế bào gốc năm ấy là bước ngoặt lớn của cuộc đời.

800 ca ghép tế bào gốc sau 20 năm

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương vào tháng 11/2006, đến nay Viện đã thực hiện 800 ca ghép, gồm 377 ca tự thân và 423 ca đồng loài. Trong đó, ghép nửa hòa hợp đạt 150 ca.

Sau 20 năm, hoạt động ghép tế bào gốc tại Viện đã có nhiều bước tiến, từ xây dựng Trung tâm Tế bào gốc, Ngân hàng Tế bào gốc đến phát triển nguồn tế bào từ máu dây rốn cộng đồng. Các phương pháp ghép tự thân, đồng loài, nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn và ghép kết hợp nhiều nguồn tế bào cũng được triển khai, mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Ảnh: Thanh Hằng).

Đáng chú ý, tháng 12/2014, Viện thực hiện ca ghép máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam. Phương pháp này giúp bổ sung nguồn tế bào gốc cho những người bệnh không tìm được người hiến phù hợp trong gia đình.

Hiện Ngân hàng Tế bào gốc của Viện lưu trữ hơn 7.000 đơn vị tế bào gốc, phục vụ điều trị tại cơ sở và hỗ trợ, điều phối cho nhiều bệnh viện trên cả nước. Trong số này, 55 đơn vị máu dây rốn cộng đồng đã được sử dụng trong các ca ghép tại Viện.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết, cùng với sự phát triển về kỹ thuật, khả năng kiểm soát và xử trí biến chứng sau ghép cũng được cải thiện. Tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép đồng loài hiện giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80-90%.