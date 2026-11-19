(VTC News) -

Ngày 19/11, thông tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện tiếp nhận và điều trị kịp thời cho người phụ nữ 63 tuổi có khối u não ác tính.

Trước đó, người này chỉ xuất hiện một vài biểu hiện bất thường như hơi đau đầu, thỉnh thoảng hay quên và kém tập trung hơn trước.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ có bất thường ở não nên chỉ định cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ. Hình ảnh chụp chiếu phát hiện một khối u vùng thái dương phải, kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc u nguyên bào keo.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện khối u nằm ở vùng thái dương phải của bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Nguyễn Văn Quang, Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, theo phân loại u hệ thần kinh trung ương của Tổ chức Y tế Thế giới, u nguyên bào keo là một trong những loại u não ác tính nguyên phát thường gặp nhất ở người trưởng thành, có tốc độ tiến triển nhanh và khả năng xâm lấn cao”.

Chính vì đặc tính phát triển âm thầm bên trong hộp sọ, ở giai đoạn đầu, khối u không gây ra những cơn đau dữ dội hay liệt vận động rõ rệt. Thay vào đó, tùy thuộc vào vị trí chèn ép, người bệnh có thể chỉ gặp các rối loạn nhẹ về trí nhớ, cảm xúc, khả năng tập trung hoặc những cơn đau đầu âm ỉ. Khi các triệu chứng trở nên rầm rộ, khối u thường đã có kích thước lớn, gây phù não và đe dọa đến tính mạng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật vi phẫu nhằm lấy tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng não bộ cho người bệnh.

Chia sẻ về quá trình can thiệp, BS Quang cho biết, dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật phóng đại chuyên dụng kết hợp cùng hệ thống định vị thần kinh hiện đại, phẫu thuật viên có thể quan sát rõ nét và phân biệt ranh giới tinh vi giữa mô u và tổ chức não lành. Nhờ đó, toàn bộ phần u mục tiêu được bóc tách an toàn mà không làm tổn thương các vùng chức năng quan trọng.

Sau ca phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường và không ghi nhận tổn thương thần kinh khu trú.

Qua trường hợp trên, chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu thần kinh mơ hồ như đau đầu kéo dài hoặc tăng dần về mức độ, hay quên thất thường, choáng váng, xuất hiện các cơn co giật nhẹ hoặc thay đổi tính cách đột ngột. Người trung niên và cao tuổi, cần đi khám chuyên khoa sớm để được thăm khám, chẩn đoán kịp thời, thay vì nghĩ các biểu hiện này là do tuổi già.