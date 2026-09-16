Nghệ sĩ Hồng Đào: 'Đóng phim quốc tế với tôi chỉ là một cuộc dạo chơi'

(VTC News) -

Những năm qua, nghệ sĩ Hồng Đào gần như “phủ sóng” màn ảnh rộng Việt Nam với hàng loạt tác phẩm đình đám như Mai, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại... Đặc biệt, sự xuất hiện trong phim điện ảnh Hàn Quốc Tazza 4: The Song of Beelzebub và series Beef (Netflix) càng khẳng định sức hút của chị ở thị trường quốc tế.

Trong dự án mới nhất là Lên hương của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, Hồng Đào tiếp tục đảm nhận vai chính. Sau chưa đầy một tuần ra rạp, bộ phim dẫn đầu phòng vé Việt khi vượt mốc doanh thu 44 tỷ đồng. Đây cũng là lần thứ 3 Hồng Đào hợp tác cùng đạo diễn Khương Ngọc.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nữ nghệ sĩ tâm sự đây là một vai diễn đầy sức nặng và rất thú vị.

Chưa từng sợ xấu vì vai diễn

- Làm việc với đạo diễn Khương Ngọc qua 3 bộ phim, dường như vai diễn của chị ngày càng “bầm dập” hơn. Đây là sự tự nguyện của chị hay đạo diễn yêu cầu?

Đây là tôi hoàn toàn tự nguyện. Khương Ngọc rất hay ở chỗ cậu ấy biết cách “rót vào tai mình” những suy nghĩ, ý đồ của nhân vật vô cùng tự nhiên, giống như rủ đi uống cà phê vậy. Khi đã hiểu, tôi sẵn sàng lăn xả. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ cần kịch bản hay và vai diễn đòi hỏi sự hy sinh, bầm dập, tôi vẫn luôn làm được.

Khương Ngọc không phải người mà ai cũng có thể hiểu 100%. Qua mỗi phim, tôi lại hiểu cậu ấy thêm một chút. Ngọc có sự “quái đản” và những bí ẩn thú vị dành cho các dự án tương lai. Mỗi đạo diễn có một cách làm việc khác nhau, một cái hay riêng. Khi làm bất cứ bộ phim nào, mình đều phải làm quen với thói quen của vị đạo diễn đó để đáp ứng yêu cầu cho nhân vật của mình một cách tốt nhất.

Vai bà Mũi của Hồng Đào trong phim “Lên hương”.

- Trong phim, nhân vật bà Mũi có nhiều cảnh bầm dập, tạo hình xấu xí. Chị cảm thấy thế nào với tạo hình lần này?

Chắc đạo diễn “ghét” tôi nên bắt làm xấu nhất có thể (cười). Đạo diễn muốn bà Mũi phải thật xuề xòa với khuôn mặt đầy vết bầm, nám và tàn nhang để lột tả sự khắc khổ của người phụ nữ góa chồng, không còn thiết tha chăm chút ngoại hình. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ sợ xấu trên màn ảnh. Nếu sự vất vả về thể chất và tâm lý đó mang lại trải nghiệm có ý nghĩa cho tác phẩm, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.

- Khán giả nhận xét dạo này chị thường vào những vai mang nhiều nỗi đau và mong muốn thấy một Hồng Đào tươi sáng hơn. Chị thấy sao?

Là diễn viên, ai cũng muốn có những vai diễn đa dạng. Tuy nhiên, những nhân vật có số phận trắc trở, chịu nhiều tổn thương luôn mang lại sự thú vị đặc biệt về mặt diễn xuất. Trước khi bấm máy khoảng hai tuần, tôi luôn tập trung cao độ để nhập vai và giữ vững tâm lý đó xuyên suốt quá trình quay.

Trong Lên hương, khi diễn cảnh nổi điên với NSƯT Hữu Châu, tôi đã đẩy tâm lý nhân vật lên mức cao nhất. Quay xong, anh Hữu Châu còn phải thốt lên: “Trời, bà dữ thiệt á Đào, tôi nhìn mà sững người luôn” (cười).

- Ngoài NSƯT Hữu Châu, phim còn có sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu - những người đồng nghiệp thân thiết. Đây có phải là điều thuận lợi với chị ở dự án này?

Việc được đóng chung với những người bạn lâu năm là một lợi thế lớn. Chẳng hạn như với những diễn viên mới lần đầu gặp, tmình cũng phải chào hỏi, làm quen, rồi nhiều khi cũng phải khen qua khen lại lúc đầu chút xíu cho vui vẻ rồi mới bắt đầu làm việc.

Khi đóng phim, sự ăn ý của tất cả diễn viên là điều quan trọng nhất. Tôi may mắn là đã có tình bạn hơn 40 năm với Hồng Vân. Còn với Tuyết Thu thì đã từng làm việc với nhau và chị em rất gắn bó, anh Châu thì đã làm cùng tới phim thứ 3.

Nhờ vậy, phim trường luôn ấm áp, thân tình. Cứ “nhào vô” là diễn, tình cảm tự khắc đong đầy.

Đóng phim quốc tế chỉ là cuộc dạo chơi

Tham gia dự án nước ngoài là để học cái mới, còn đóng phim tại Việt Nam vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất. Nghệ sĩ Hồng Đào

- Thời gian qua, cái tên Hồng Đào càng “hot” khi chị tham gia vài dự án quốc tế với hình ảnh sang chảnh, quyền lực. Chị có ấn tượng gì khi làm việc cùng ê-kíp nước ngoài?

Ở tuổi này, tôi muốn được trải nghiệm và tận hưởng những điều thú vị mà công việc mang lại.

Vai diễn trong bộ phim Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub cho tôi cơ hội quan sát một cách làm phim khác, tìm hiểu mối quan hệ giữa các diễn viên và ê-kíp, đồng thời gặp gỡ những người bạn mới. Tôi xem đó như một chuyến đi cho nghề nghiệp. Mỗi môi trường làm việc đều cho mình thêm một điều để học hỏi.

Tại Hàn Quốc, kỷ luật và sự quan tâm dành cho diễn viên rất đáng nể. Có những ngày thời tiết âm 10 độ, họ vẫn chăm sóc kỹ lưỡng từ việc chườm nóng, massage đến lót đệm gối cẩn thận cho một cảnh khuỵu gối nhẹ. Dù điểm quay cách xa 2 tiếng và phải có mặt từ 3-4 giờ sáng, cả ê-kíp luôn tuân thủ tuyệt đối, không ai than vãn nửa lời.

Tuy nhiên, tôi vẫn thích đóng phim ở Việt Nam nhất. Ở đây có bạn bè, có đồ ăn Việt và sự gắn kết tình cảm mang đậm bản sắc văn hóa. Tham gia dự án nước ngoài là để học cái mới, còn đóng phim tại quê nhà vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất.

Hồng Đào trong dự án Hàn Quốc “Tazza 4: The Song of Beelzebub”.

- Từng tham gia đóng phim ở Hollywood rồi Hàn Quốc, chị có đặt ra mục tiêu tiến xa hơn ở các thị trường này?

Những dự án đó mời tôi tham gia thường là vì có vai diễn người Việt Nam. Họ mời mình để đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam, nên họ rất tôn trọng mình. Đạo diễn cũng rất nhẹ nhàng, muốn thay đổi câu thoại hay ý tưởng gì, họ đều nói chuyện, lắng nghe ý kiến của mình, tạo điều kiện cho mình thoải mái nhất.

Tôi không đặt mục tiêu là phải đạt được cái gì hay bằng mọi giá phải vào được thị trường đó. Tôi chỉ nghĩ tham gia để xem cách họ làm việc, sinh hoạt và có cơ hội giao lưu với các diễn viên quốc tế. Thấy hợp vai và thời gian thuận tiện thì mình tham gia. Thật sự tôi chỉ xem việc tham gia các dự án quốc tế như một cuộc dạo chơi.

Hạnh phúc khi sống cho chính mình ở tuổi 64

- Với lịch trình công việc dày đặc, chị dành thời gian chăm sóc bản thân ra sao?

Độ tuổi của tôi ở nước ngoài thì nhiều người đã nghỉ hưu, mình may mắn có công việc để làm đã là hạnh phúc. Xong công việc, tôi hầu như ở nhà, hạn chế dùng mạng xã hội. Buổi sáng uống cà phê, trưa tôi gặp bạn bè, tối đọc sách.

Ngoài ra, tôi thích thư giãn trong khu vườn của mình. Vườn nhà tôi chủ yếu do mẹ tôi chăm. Công việc này cũng cần khá nhiều thời gian của mẹ. Tôi cũng duy trì một người hỗ trợ làm vườn theo tuần.

Mỗi ngày tôi cũng cố gắng xem một bộ phim. Tôi thường khuyên các bạn trẻ nên xem nhiều hơn, bởi điện ảnh có rất nhiều điều để học hỏi.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi được sống cho chính mình.

- Nhiều người nhận xét Hồng Đào ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Chị có bí quyết gì?

Tôi duy trì thói quen tập thể dục từ nhỏ cho đến nay. Trước đây hay bị áp lực chuyện phải ép cân, nhưng khoảng 4-5 năm nay, tôi chọn cách thả lỏng để tận hưởng cuộc sống. Già thì tất nhiên phải có nếp nhăn, quan trọng nhất là bản thân luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc.

- Ở tuổi 64, cuộc sống của Hồng Đào có vẻ đang rất viên mãn?

Tôi nghĩ mình đang sống cho chính mình, trân trọng những trải nghiệm giúp bản thân cởi mở và hạnh phúc hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận được sự sống và niềm vui một cách trọn vẹn nhất.

- Cảm ơn nghệ sĩ Hồng Đào về cuộc trò chuyện!