Sinh viên Thanh nhạc Đại học Thăng Long thi tốt nghiệp bằng minishow

(VTC News) -

Sau 10 năm thành lập và phát triển kể từ năm 2016, Khoa Âm nhạc ứng dụng (Đại học Thăng Long) đào tạo ngành Thanh nhạc theo định hướng trẻ trung, năng động, tiệm cận xu hướng quốc tế với tính ứng dụng thực tiễn cao, khẳng định thế mạnh khác biệt trong các cơ sở giáo dục đào tạo nghệ thuật chính quy tại Việt Nam.

Khoa là nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc nổi bật như Producer Machiot (cựu sinh viên K29), CAPTAIN BOY (sinh viên K34), Anh tài Hà An Huy (sinh viên K34), UPRIZE LEON (sinh viên K37), Anh trai HYO (sinh viên K34), HAROSÉ (sinh viên K34), Nguyễn Đức Vĩnh (sinh viên K37), Dũng D.x (sinh viên K31), Hưng Đoàn (sinh viên K34), Hà Kiểm (sinh viên K36)…

Anh tài Hà An Huy - sinh viên K34 chia sẻ: “Đối với Huy, được học trong Khoa Âm nhạc ứng dụng là may mắn, cơ duyên mà Huy sẽ trân trọng cho đến mãi sau này. Nếu không có thầy cô thì sẽ không có ước mơ nào được chắp cánh. Dù có đi đâu chăng nữa, Huy cũng luôn muốn được trở về biểu diễn tại sân khấu Trường Đại học Thăng Long”.

Chủ tịch Hội đồng trường Thầy Trương Ngọc Kim.

Để xây dựng chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc, Khoa Âm nhạc ứng dụng đã kết nối với hai trường Nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc là Digital Seoul Culture Arts University và Woosong University, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ nền công nghiệp giải trí và giáo dục đã tạo nên những nhóm nhạc idol K-Pop có sức ảnh hưởng toàn cầu như BIGBANG, BTS, BLACKPINK,…

Với định hướng đa năng - chuyên nghiệp - hiện đại - đổi mới sáng tạo, khác biệt với các chương trình đào tạo nghệ thuật hàn lâm hay cổ điển thuần tuý, Âm nhạc ứng dụng là chương trình đào tạo âm nhạc gắn liền với tính thực tiễn, thương mại và các nhu cầu trong đời sống hiện đại. Chương trình đào tạo tại Khoa Âm nhạc ứng dụng tại Trường Đại học Thăng Long đã được kiểm định bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời đã khẳng định uy tín khi tiếp tục mở hệ Thạc sĩ ngành Nghệ thuật âm nhạc kể từ năm 2025.

Tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long, bên cạnh nền tảng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, sinh viên được chú trọng tính thực hành và ứng dụng nghề nghiệp cao: được thi tốt nghiệp với một minishow gồm 5 ca khúc tự chọn, tự sáng tác, hát nhóm, remake và kết hợp với dancer.

Khoa cũng khuyến khích sinh viên phát triển liên ngành và tự do sáng tạo khi giảng dạy các kỹ năng bổ trợ như vũ đạo, sáng tác, hòa âm, sản xuất âm nhạc, guitar, trống, diễn xuất và thực hiện các dự án âm nhạc ứng dụng công nghệ AI và đa phương tiện.