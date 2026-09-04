Pickleball World Cup 2026 là giải gì, Việt Nam có ai tham dự?

(VTC News) -

Tối 2/9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục “Giải pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất”. Đồng thời, tổ chức này cũng trao chứng nhận “Chiếc cúp pickleball có giá trị lớn nhất” được xác lập tại Đà Nẵng ngày 2/9.

Pickleball World Cup 2026 là giải gì?

Pickleball World Cup là giải đấu quốc tế quy tụ các đội đại diện quốc gia và vận động viên thi đấu cá nhân. Quy mô lớn cùng cơ cấu nội dung đa dạng giúp giải đấu không chỉ dành cho các tay vợt chuyên nghiệp mà còn mở rộng cho nhiều nhóm tuổi và trình độ.

Pickleball World Cup 2026 thu hút gần 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Pickleball World Cup)

Pickleball World Cup 2026 đánh dấu mùa giải thứ ba của sân chơi này, đồng thời lần đầu tiên sự kiện được đưa tới châu Á. Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai, với các trận đấu chủ yếu được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn và cụm sân Tuyên Sơn (Đà Nẵng).

Tại kỳ World Cup ở Đà Nẵng, chương trình thi đấu được chia thành hai hạng mục chính gồm Quốc gia và Cá nhân. Ở các nội dung cá nhân, vận động viên được phân nhóm dựa trên độ tuổi và trình độ DUPR - hệ thống xếp hạng được sử dụng rộng rãi trong pickleball.

Lực lượng VĐV đông đảo kéo theo chương trình tranh tài có quy mô lớn với hàng loạt nội dung và bộ huy chương. Giải gồm hai hạng mục chính là Quốc gia và Cá nhân, được phân chia theo trình độ từ DUPR (hệ thống xếp hạng được sử dụng rộng rãi trong pickleball) 3.0 đến 5.0 và cấp độ Pro.

Các cuộc tranh tài cũng được tổ chức theo nhiều nhóm tuổi khác nhau, gồm Open, Senior, Master, Junior và Kids, qua đó tạo cơ hội thi đấu cho cả những tay vợt chuyên nghiệp lẫn người chơi ở nhiều lứa tuổi, trình độ.

Giải năm nay còn thu hút nhiều gương mặt quốc tế đáng chú ý như Jay Devilliers (Pháp), Harsh Mehta (Ấn Độ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicola Schoeman (Australia), Vivian Glozman, Jack Munro và Bobbi Oshiro (Mỹ), Jack Wong (Hong Kong).

Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng), Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới, góp phần thu hút nhiều tay vợt quốc tế đến tranh tài tại Đà Nẵng.

Việt Nam có những tay vợt nào tham dự?

Đội tuyển Việt Nam có 29 vận động viên tham gia thi đấu ở nhiều nội dung. Đội hình Việt Nam ở nội dung Open quy tụ nhiều vận động viên tên tuổi như Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Ken Tam, Sophia Huỳnh Trần, Huỳnh Phương Đài Trang và Sĩ Bội Ngọc.

Lý Hoàng Nam từng là tay vợt nam hàng đầu Việt Nam, trong khi Trịnh Linh Giang và Đỗ Minh Quân cũng có nhiều năm thi đấu tennis. Nền tảng kỹ thuật, khả năng di chuyển, xử lý bóng cùng kinh nghiệm thi đấu là lợi thế đáng kể khi họ chuyển sang pickleball.

Lý Hoàng Nam giành quyền vào 3 trận chung kết đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ ở hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp (hạng mục Pro). (Ảnh: Pickleball World Cup)

Quang Dương cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Tay vợt gốc Việt đã có kinh nghiệm thi đấu trong hệ thống pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ và sự góp mặt của anh giúp lực lượng chủ nhà được tăng cường đáng kể.

Ở hạng mục Quốc gia, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng A nội dung Open cùng Colombia, Cayman Islands và Chile. Chủ nhà đồng thời có đại diện tranh tài tại bảng A của các nội dung Master và Kids.

Pickleball Việt Nam đang tạo dấu ấn đặc biệt tại giải khi giành tới 106 HCV, 74 HCB và 64 HCĐ, tổng cộng 244 huy chương sau 5 ngày thi đấu (từ 30/8 đến hết 3/9), bỏ xa Hàn Quốc và Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương.

Lý Hoàng Nam tạo chiến tích ngoạn mục tại Pickleball World Cup 2026 khi giành quyền vào 3 trận chung kết đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ ở hạng mục dành cho các VĐV chuyên nghiệp (hạng mục Pro).