Vì sao Việt Nam bỏ xa Mỹ, Hàn Quốc tại Pickleball World Cup 2026?

(VTC News) -

Trên bảng tổng sắp Pickleball World Cup 2026, Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi giành tới 244 huy chương chỉ sau 5 ngày tham dự (từ 30/8 đến hết 3/9). Trong đó, các vận động viên giành 106 HCV, 74 HCB và 64 HCB.

Việt Nam tạo được cách biệt đáng kể so với các quốc gia xếp sau là Hàn Quốc với 24 huy chương (10 HCV), Mỹ với 28 huy chương (9 HCV), Ấn Độ với 37 huy chương (6 HCV). Các vị trí tiếp theo trong nhóm top 10 là Australia, Trung Quốc, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan và Costa Rica.

Khoảng cách lớn của Việt Nam trên bảng tổng sắp phần nào đến từ sự bùng nổ của phong trào pickleball trong nước. Bên cạnh đó, việc nhiều tay vợt từng thi đấu quần vợt chuyển sang bộ môn này giúp đội chủ nhà sở hữu lực lượng có chất lượng và kinh nghiệm.

Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương giải Pickleball World Cup 2026. (Ảnh: Pickleball World Cup)

Đội tuyển Việt Nam có 29 vận động viên tham gia thi đấu ở nhiều nội dung. Đội hình Việt Nam ở nội dung Open quy tụ nhiều vận động viên tên tuổi như Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Ken Tam, Sophia Huỳnh Trần, Huỳnh Phương Đài Trang và Sĩ Bội Ngọc.

Trong đó, nhiều vận động viên là những gương mặt từng có nhiều năm gắn bó với quần vợt. Nền tảng kỹ thuật, cảm giác bóng cùng kinh nghiệm thi đấu giúp họ nhanh chóng thích nghi và phát huy khả năng khi bước sang sân pickleball.

Đội chủ nhà còn có sự góp mặt của Quang Dương, tay vợt gốc Việt từng thi đấu trong hệ thống pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ. Sự hiện diện của anh giúp Việt Nam có thêm một ứng viên đáng chú ý ở các nội dung cạnh tranh huy chương.

Bên cạnh đó, Pickleball World Cup 2026 có hệ thống nội dung thi đấu đa dạng, từ các cấp độ phong trào cho tới chuyên nghiệp và được chia thành nhiều nhóm tuổi. Nhờ lực lượng tham dự đông đảo cùng lợi thế sân nhà, các VĐV Việt Nam xuất hiện ở nhiều nhánh đấu có cơ hội liên tục bổ sung huy chương vào thành tích chung.

Ở chiều ngược lại, các đoàn đến từ Mỹ, châu Âu hay châu Mỹ chủ yếu cử lực lượng tranh tài ở một số nhóm nội dung nhất định. Số lượng VĐV của họ ở các hạng đấu phong trào cũng ít hơn so với chủ nhà Việt Nam. Sự chênh lệch về lực lượng cũng góp phần tạo nên khoảng cách trên bảng tổng sắp huy chương.

Pickleball World Cup 2026 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ khoảng 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ ba giải đấu được tổ chức và cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại châu Á. Trước đó, lễ khai mạc giải đã diễn ra trang trọng vào chiều ngày 2/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn với sự tham dự của đại diện các đoàn quốc tế và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.