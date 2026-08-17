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Dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ dự chương trình 'Tổ quốc trong tim’ 2026 Chương trình “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 23/8 tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ, lực lượng quân đội, công an và hàng chục nghìn người cùng hát Quốc ca tại đây.

Cúi đầu lướt điện thoại 7 tiếng/ngày, nam thanh niên mất tự tin vì 'cổ rùa' Nam thanh niên ở Hà Nội đi khám khi phát hiện dáng cổ nhô về trước, vai cuộn tròn, đau mỏi cổ vai gáy và cảm thấy mất tự tin.

Công an xóa đường dây làm, tiêu thụ tiền giả hoạt động từ miền Tây đến TP.HCM Đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả có quy mô chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, thành phố vừa bị Công an Cần Thơ triệt xóa.

Dự báo thời tiết ngày mai 18/8: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Các đài phát thanh Nam Đông Âu – Bài giải trước sự suy giảm công chúng Công nghệ số và AI đang khiến các đài phát thanh ở Nam Đông Âu đối mặt nguy cơ suy giảm công chúng, buộc phải đổi mới để giữ thính giả trên nền tảng số.

Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chuẩn bị tái đấu Malaysia Đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.

Thêm 7 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số được quy tập đến nay lên 358 bộ.

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực? Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán - Văn được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh nhưng các chuyên gia cảnh báo, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm mà có thể dồn mạnh.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tạo kỳ tích phát triển Phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi kiên định với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

XSMB 17/8 - Kết quả XSMB hôm nay thứ Hai ngày 17/8/2026 XSMB 17/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 17/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Video cận cảnh Ukraine liên tiếp tập kích kho hàng lớn trên khắp nước Nga Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hơn một chục cơ sở của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga.

Hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước Ban Bí thư yêu cầu hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ.

Danh sách 613 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT Đặng Trần Đức Chiều 17/8, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027.

Căn bệnh âm thầm lấy đi ánh sáng của hàng triệu người cao tuổi Đục thủy tinh thể khiến thị lực suy giảm âm thầm, nhưng nhiều người già vẫn bỏ qua khám chữa vì nghĩ mắt mờ là quy luật của tuổi tác.