Dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ dự chương trình 'Tổ quốc trong tim’ 2026

Chiều 17/8, Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.HCM tổ chức công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Chương trình hướng đến lan tỏa tinh thần yêu nước, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa - nghệ thuật mang bản sắc riêng, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình diễn ra lúc 20h ngày 23/8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TP.HCM.
“Tổ quốc trong tim” được kết cấu thành 3 chương gồm “Non sông một dải”, “Sắc đỏ tự hào” và “Tổ quốc trong tim”. Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ thượng cờ và hàng nghìn người cùng hát Quốc ca.
Chương trình còn có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội và Công an như Đội Tiêu binh danh dự thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, khối nam sĩ quan An ninh nhân dân... Ngoài ra còn có khối nữ sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (Bộ Công an).
“Tổ quốc trong tim” quy tụ nhiều nghệ sĩ như Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Hoàng Bách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm...
Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức cho biết hệ thống đăng ký vé trực tuyến ghi nhận tốc độ xử lý trung bình lên tới hàng chục nghìn lượt yêu cầu mỗi giây. Trong gần 90 giây, hệ thống nhận 5,7 triệu lượt đề xuất.
Theo Ban Tổ chức, con số này không chỉ thể hiện mức độ quan tâm lớn đối với một sự kiện mà còn cho thấy sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đối với chương trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử và lòng tự hào dân tộc.
Dự kiến lượng người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc trong tối 23/8 sẽ tăng đột biến. Công an TP.HCM, CSGT, lực lượng PCCC và CNCH cùng y tế dã chiến đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho sự kiện.
Bình luận