50 nghìn khán giả hát Quốc ca, hô vang 'Tổ quốc trong tim' ở SVĐ Mỹ Đình

Tối 10/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Với thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào tối 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh:

“Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, khắc ghi mốc son chói lọi, khẳng định ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ. Tổ quốc trong tim còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của dân tộc, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay”.

Ông cho biết đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước, kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu lịch sử và cảm hứng thời đại.

50.000 khán giả có mặt, tham dự concert quốc gia.

Chương trình được chia thành ba phần: Dáng hình đất nước – Giai điệu tự hào – Tổ quốc trong tim, mang đến một câu chuyện âm nhạc 3 thế hệ: từ những giai điệu hào hùng đã gắn bó với lịch sử dân tộc, những ca khúc khắc họa khát vọng đổi mới, đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, phản ánh tinh thần Việt Nam hôm nay.

Tiếng nhạc hào hùng của Tiến quân ca vang lên, lời bài hát hiển thị trên màn hình, mở ra khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình “Tổ quốc trong tim”.

Các nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và hòa giọng hát vang Quốc ca, rồi đồng loạt hô vang "Tổ quốc trong tim". Cả không gian như bùng nổ, âm thanh vang vọng hòa chung nhịp đập của hàng chục nghìn trái tim hướng về Tổ quốc.

Ngay sau màn chào cờ xúc động ấy, bộ ba Đăng Dương – Tùng Dương– Võ Hạ Trâm xuất hiện, mang đến liên khúc cách mạng đậm khí thế, tái hiện những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc. Giọng ca mạnh mẽ, da diết hòa quyện cùng dàn nhạc hoành tráng đã bao trùm cả khán đài trong bầu không khí trang nghiêm.

Bộ ba Đăng Dương – Tùng Dương – Võ Hạ Trâm mang đến liên khúc cách mạng đậm khí thế, tái hiện những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc.

Tiếp nối, Đông Hùng làm khán giả bùng nổ với Lên đàng, khơi dậy nhiệt huyết và ý chí quyết tâm vươn lên vì Tổ quốc. Mỗi câu hát vang lên như một lời hiệu triệu, thôi thúc sức mạnh cộng đồng. Những ca khúc đi cùng năm tháng như Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Lên đàng… cùng các sáng tác mới được làm mới về phối khí, mang hơi thở đương đại.

Sang chương 2, màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – từng đại diện lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) tháng 5/2025 – tiến bước trong tiếng nhạc Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho), tạo nên khoảnh khắc oai hùng.

Màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong chương trình "Tổ quốc trong tim".

Ngay sau đó, Tùng Dương trở lại với Viết tiếp câu chuyện hòa bình với bản phối mới mang âm hưởng anh hùng ca như khúc quân hành. “Có thể nói Viết tiếp câu chuyện hòa bình xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ trong một năm đặc biệt như 2025”, Tùng Dương chia sẻ.

Chương 3, những ca khúc mới đầy trẻ trung như Quê hương Việt Nam – Xinh tươi Việt Nam, Người Việt Nam, Tôi yêu Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Một vòng Việt Nam…, khắc họa hình ảnh người Việt trẻ trong thời bình và kỷ nguyên hội nhập. Sân khấu hình chữ V cao 26m, chia thành bốn khu vực tượng trưng cho Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Chương trình cũng vinh danh các gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

Chương trình cũng vinh danh các gương mặt thể thao tiêu biểu: Lê Văn Công (HCV Paralympic Paris 2024), Nguyễn Ngọc Trâm (HCV ASIAD 19, vô địch châu Á 2025), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Hải, Phạm Quang Huy. Họ chia sẻ cảm xúc tự hào”, “xúc động”, “hạnh phúc” trước 50.000 khán giả.

Kết thúc đêm diễn, Tùng Dương và Tóc Tiên cùng cất cao Khát vọng tuổi trẻ trong biển ánh sáng flash từ hàng chục nghìn khán giả, vang lên thông điệp sâu sắc: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi: ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ bùng nổ trên nền giai điệu "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", khép lại chương trình trong khoảnh khắc tràn đầy xúc cảm.

Ngay sau đó, màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ bùng nổ trên nền giai điệu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, khép lại chương trình trong khoảnh khắc tràn đầy xúc cảm. Cả sân vận động Mỹ Đình đồng loạt hô “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, “Việt Nam vô địch” giữa bầu trời rực sáng pháo hoa.

Concert Tổ quốc trong tim khép lại trọn vẹn và mãn nhãn trong niềm tự hào dân tộc, để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim hàng vạn người Việt Nam.