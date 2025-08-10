Dàn nghệ sĩ đình đám tham gia concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim'

(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chương trình quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, nhóm Oplus...

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất của chương trình chính dàn nghệ sĩ gạo cội và các nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam. Tất cả kết hợp tạo nên không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp yếu tố hiện đại, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến công chúng.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ từng mong muốn “được hát nhiều hơn các ca sĩ khác” tại chương trình này. Dù đề xuất 8 bài, anh chỉ được duyệt 5 bài, trong đó có Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Suboi, nhóm Oplus - đại diện cho làn sóng nghệ sĩ trẻ, hiện đại, mang đến hơi thở mới trong cách thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng.

Nhiều tiết mục song ca, hòa ca cũng sẽ xuất hiện, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, kết nối thế hệ và đánh thức lòng tự hào dân tộc trong từng giai điệu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế.

Quy mô sân khấu concert "Tổ quốc trong tim".

Trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng sẽ phối khí các ca khúc bất hủ như Lên đàng, Đường lên phía trước… bằng cảm quan đương đại, giúp thế hệ trẻ lắng nghe và rung động theo cách của thời đại mình, mở ra không gian cảm xúc mới mẻ, sâu lắng và đầy tự hào.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là màn đồng thanh hát ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam. Ca khúc được phối khí mang tinh thần độc bản, trình diễn trong khoảnh khắc 50.000 người cùng đồng thanh hát vang, dưới ánh đèn flash tạo thành biển ánh sáng rực rỡ, một hình ảnh biểu tượng xúc động về tình yêu Tổ quốc.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, các tiết mục được dàn dựng như những “lát cắt lịch sử” kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, sử dụng hiệu ứng điện ảnh và phim trường, lần đầu xuất hiện trên sân khấu concert quy mô quốc gia.

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội), hứa hẹn khép lại một đêm nhạc đậm chất sử thi bằng những cảm xúc thăng hoa nhất.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội,