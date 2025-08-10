Khoảnh khắc pháo hoa huyền ảo khép lại đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'

“Chúng tôi không kịp lấy vé vào sân, nhưng đứng ở đây vẫn cảm nhận rõ không khí sôi động. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống những tòa nhà quanh Mỹ Đình rất đẹp. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để người dân có thêm cơ hội gắn kết”, chị Lê Thu Hằng (48 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng) nói.