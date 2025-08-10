Khoảnh khắc pháo hoa huyền ảo khép lại đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'

Tối 10/8, bầu trời khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bừng sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ, kết hợp cùng âm hưởng hào hùng từ chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Sự kiện do UBND TP Hà Nội phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức, hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngay từ đầu giờ tối, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Mỹ Đình, vừa để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc bên trong sân vận động, vừa chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời.
Không khí rộn ràng, tràn đầy sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những tràng pháo tay cổ vũ vang dội mỗi khi các tiết mục kết thúc.
Đúng 22h15, những chùm pháo hoa tầm cao vút lên từ khu vực đường đua F1, xen kẽ là pháo hoa tầm thấp tỏa sáng nhiều màu sắc.
Tổng cộng 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong suốt 8 phút, tạo nên bức tranh ánh sáng sống động giữa bầu trời đêm Thủ đô.
Khi pháo hoa bừng nổ, không gian tràn ngập tiếng reo vui, máy ảnh và điện thoại dồn dập bắt trọn từng khoảnh khắc.
“Tôi từng xem pháo hoa nhiều lần, nhưng chưa khi nào kết hợp cùng một chương trình nghệ thuật quy mô như thế này. Sân khấu hoành tráng, ca sĩ hát hay, quân nhân duyệt đội ngũ rất đẹp mắt. Lúc pháo hoa bắn lên, tôi thấy xúc động, nhớ đến lịch sử và tự hào vì được sống trong hòa bình”, anh Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ở xã Đông Anh) chia sẻ.
“Chúng tôi không kịp lấy vé vào sân, nhưng đứng ở đây vẫn cảm nhận rõ không khí sôi động. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống những tòa nhà quanh Mỹ Đình rất đẹp. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để người dân có thêm cơ hội gắn kết”, chị Lê Thu Hằng (48 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng) nói.
Không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật thị giác, sự kiện còn mang đậm ý nghĩa tinh thần. Chương trình “Tổ quốc trong tim” được dàn dựng như một bản trường ca lịch sử, kết hợp âm nhạc và hình ảnh để tái hiện sinh động hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 – lực lượng từng đại diện Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) - đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Từ ánh sáng pháo hoa trên bầu trời đến âm nhạc và hình ảnh trên sân khấu, concert “Tổ quốc trong tim” đã để lại một dấu ấn khó quên, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tạo nên một đêm hội đáng nhớ.
Hàng chục nghìn người đổ về Sân vận động Mỹ Đình đón xem pháo hoa tối nay khiến đường Lê Quang Đạo ùn tắc, chật kín phương tiện.
Ngày 2/9 tới đây, Hà Nội đồng loạt khai hỏa pháo hoa tại 5 địa điểm gồm: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây, với cả hình thức bắn pháo hoa truyền thống lẫn pháo hoa nghệ thuật.
Cùng ngày, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 6h30 tại Quảng trường Ba Đình và trên một số tuyến phố trung tâm, theo kế hoạch diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì.
Ban tổ chức ước tính có khoảng 30.000 người tham dự sự kiện trọng đại này, chưa tính lực lượng diễu binh và diễu hành.
