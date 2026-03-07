Tìm kiếm tàu cá cùng 2 ngư dân Quảng Trị mất liên lạc trên biển

(VTC News) -

UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, xã vừa tiếp nhận thông tin trình báo về việc một tàu cá của ngư dân trên địa bàn mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 6/3, anh Lê Hoài Nam (sinh năm 1994, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trình báo về việc tàu cá mang số hiệu QB-93827TS bỗng mất liên lạc. Tàu cá này do bố anh là ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1973) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá QB-93827TS của ông Lê Ngọc Sơn neo đậu trên bờ trước thời điểm ra khơi và mất liên lạc.

Trên tàu ngoài ông Sơn còn có ông Phạm Văn Khương (sinh năm 1972, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch).

Khi tàu cá QB-93827TS đang hoạt động ở khu vực cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc, gia đình không thể liên lạc được với các thuyền viên. Việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tín hiệu của tàu cá QB-93827TS bị mất kết nối từ 23h5 ngày 5/3.

Theo trình báo của anh Lê Hoài Nam, khi xuất bến để đi biển, trên tàu có 4 người gồm: Ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh Cường (sinh năm 2004, máy trưởng), ông Phạm Văn Khương (thuyền viên) và anh Lê Hoài Nam (thuyền viên).

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La vào ngày 25/2, anh Lê Mạnh Cường và anh Lê Hoài Nam lên bờ trở về nhà, còn ông Sơn và ông Khương tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Phú Trạch phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn triển khai các biện pháp tìm kiếm. Hai trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn đã sử dụng máy ICOM để thông báo cho các tàu cá, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên hỗ trợ quan sát, tìm kiếm và kịp thời ứng cứu nếu phát hiện tàu cá gặp nạn.

UBND xã Phú Trạch cũng báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai phương án hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QB-93827TS cùng các ngư dân mất liên lạc.