Đại học TDTT TP.HCM vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc

(VTC News) -

Chiều 30/10, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM giành chức vô địch Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2026 sau chiến thắng trước Đại học Huế trong trận chung kết căng thẳng.

Cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và đương kim vô địch Đại học Huế diễn ra căng thẳng. Hai đội thi đấu giằng co trong suốt 80 phút chính thức nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định ngôi vô địch.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM bước vào loạt sút luân lưu sau 80 phút giằng co với Đại học Huế.

Trên chấm 11m, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 5-4, lần thứ ba đăng quang tại giải đấu. Trước đó, đội bóng từng vô địch vào các năm 2006 và 2010. Thành tích này cũng đánh dấu sự trở lại của đại diện TP.HCM ở vị trí cao nhất sau 16 năm chờ đợi.

Khép lại giải đấu, Đại học Huế giành ngôi á quân, trong khi Trường Đại học Thủy Lợi và Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đồng hạng Ba.

Ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cho Đống Hoàng Hữu Hào, Thủ môn xuất sắc nhất cho Nguyễn Anh Hào và Huấn luyện viên xuất sắc nhất cho Nguyễn Hữu Hoàng Phúc. Cả ba đều thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM giành chức vô địch Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2026.

Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Ngụy Phan Nam của Trường Đại học Thủy Lợi và Nguyễn Lê Minh của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Trận chung kết bóng đá cũng khép lại hành trình tranh tài của ba môn bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Ở môn bóng đá, 46 đội bóng đã tham gia tranh tài qua các vòng loại khu vực và vòng chung kết, với tổng cộng 102 trận đấu trong khoảng một tháng rưỡi.

Ở môn bóng chuyền, 116 đội tham dự vòng loại tại ba khu vực, với hơn 150 trận đấu. Vòng chung kết quy tụ 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu tổng cộng 30 trận. Tính cả vòng loại và vòng chung kết, môn bóng chuyền có hơn 180 trận đấu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này trong cộng đồng sinh viên.

Trong khi đó, môn bóng rổ ghi nhận 122 đội tham dự vòng loại, với hơn 1.800 vận động viên và 154 trận đấu ở ba khu vực. Vòng chung kết có 14 đội, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ, thi đấu 24 trận. Tổng cộng, môn bóng rổ có 178 trận đấu trong toàn bộ hệ thống giải.

Với quy mô và số lượng trận đấu ở cả ba môn, Giải Thể thao Sinh viên toàn quốc 2026 đã tổ chức hơn 460 trận tranh tài kéo dài trong 2 tháng, tạo điều kiện để sinh viên ở nhiều trường đại học được thi đấu, giao lưu và thể hiện năng lực.