Xác định hai nhà vô địch tại giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026

(VTC News) -

Tối 1/10, môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 khép lại tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng). Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng lần lượt giành chức vô địch nội dung nam và nữ.

Giải đấu năm nay có quy mô lớn với 116 đội bóng tham dự vòng loại tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam. Hơn 150 trận được tổ chức để xác định 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, giành quyền góp mặt tại vòng chung kết ở Hải Phòng.

Từ ngày 27/9 đến 1/10, 16 đội tiếp tục tranh tài qua 30 trận đấu tại vòng chung kết. Sau những màn so tài quyết liệt, Đại học Trà Vinh bước lên ngôi cao nhất ở nội dung nam, trong khi Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đăng quang nội dung nữ.

Đại học Trà Vinh vô địch NUC Bóng chuyền nam 2026.

Ở nội dung nam, Đại học Trà Vinh gây ấn tượng với thành tích toàn thắng trong suốt giải đấu. Đội bóng miền Tây càng thi đấu càng cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ở những trận đấu quan trọng.

Tại bán kết, Đại học Trà Vinh vượt qua nhà vô địch khu vực miền Trung để giành vé vào chung kết. Ở trận tranh chức vô địch, họ chạm trán nhà vô địch khu vực miền Bắc và trải qua màn so tài khó khăn.

Đại học Trà Vinh cuối cùng tạo nên cuộc ngược dòng để giành chiến thắng, qua đó trở thành nhà vô địch bóng chuyền nam sinh viên toàn quốc năm 2026. Lê Quang Tâm, một trong những nhân tố nổi bật trong hành trình đăng quang của đội, được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất (MVP) nam.

Ở nội dung nữ, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng có hành trình khác biệt. Đội bóng này khởi đầu không thuận lợi khi để Đại học Quốc gia Hà Nội ngược dòng ở trận ra quân vòng bảng.

Lê Quang Tâm và Hồ Thị Kim Dung được trao danh hiệu MVP.

Tuy nhiên, thất bại đầu tiên cũng là lần cuối cùng đại diện Đà Nẵng để đối thủ vượt qua. Trong những trận tiếp theo, đội toàn thắng với tỷ số 2-0 và không để mất thêm set nào.

Đến trận đấu cuối cùng, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tái đấu Đại học Quốc gia Hà Nội và giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần đội bóng trở lại vị trí cao nhất sau ba năm giải đấu không được tổ chức.

Hồ Thị Kim Dung được trao danh hiệu MVP nữ. Cô là một trong những điểm tựa chuyên môn quan trọng của đội bóng Đà Nẵng, nổi bật với khả năng tấn công và tinh thần thi đấu giàu năng lượng.

Sau khi môn bóng chuyền kết thúc, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 tiếp tục với vòng chung kết môn bóng đá, diễn ra từ ngày 19 đến 30/10 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Vòng chung kết có 16 đội tham dự, gồm 15 đội vượt qua vòng loại ba miền và đội chủ nhà Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Trong số này có Đại học Huế, đương kim vô địch Giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025.