Trò đùa tổn thất hàng triệu USD: Vì sao Mbappe gấp rút xin lỗi Trung Quốc?

(VTC News) -

Chỉ một câu nói đùa trong cuộc phỏng vấn đã đẩy Kylian Mbappe vào cuộc khủng hoảng thương mại tại Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy hai ngày, tiền đạo người Pháp bị nhiều doanh nghiệp lớn chấm dứt hợp tác, hình ảnh quảng cáo bị gỡ bỏ và những trận đấu có sự góp mặt của anh bị truyền hình nhà nước Trung Quốc ngừng phát sóng.

Trò đùa gây tổn thất hàng triệu USD

Sự việc bắt nguồn từ đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của Mbappe trong một chương trình của Pháp. Khi được hỏi về những bức ảnh chế trên mạng xã hội, cầu thủ Real Madrid nhắc đến một nhà cách mạng Trung Quốc với thái độ thiếu chuẩn mực.

Trước làn sóng phản đối, đội trưởng đội tuyển Pháp phải công khai xin lỗi. Anh thừa nhận phát ngôn của mình thiếu suy xét, đồng thời khẳng định không có ý định xúc phạm người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, lời xin lỗi của siêu sao không thể ngay lập tức ngăn chặn những hậu quả về mặt thương mại.

Hình ảnh Kylian Mbappe trên các chai nước của thương hiệu nước uống thể thao Bushuila. (Ảnh: Le Monde)

Hai doanh nghiệp đầu tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mbappe là Dongpeng Beverage và Mengniu, những tên tuổi lớn trong ngành đồ uống và thực phẩm Trung Quốc.

Dongpeng sở hữu thương hiệu nước uống thể thao Bushuila, sử dụng hình ảnh và giọng nói của Mbappe trong các chiến dịch quảng cáo từ tháng 4/2026. Những đoạn quảng cáo có sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp, bao gồm cả nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, từng xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng như thang máy và nhà ga.

Sau khi tranh cãi bùng phát, Dongpeng tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác với Mbappe ngay lập tức. Mengniu, tập đoàn sữa lớn của Trung Quốc, cũng đưa ra quyết định tương tự. Reuters đồng thời ghi nhận Shanghai Milkground Food Tech nằm trong nhóm doanh nghiệp ngừng hợp tác với ngôi sao Real Madrid.

Theo Le Monde, các ấn phẩm chuyên ngành ước tính tổng giá trị những hợp đồng quảng cáo của Mbappe với các thương hiệu Trung Quốc liên quan vào khoảng 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 193 tỷ đồng).

Không chỉ mất các đối tác trong nước, Mbappe còn đối mặt nguy cơ ảnh hưởng đến những hợp đồng quảng cáo quốc tế. Tiền đạo 27 tuổi đang hợp tác với nhiều thương hiệu như Dior, Hublot, Oakley, On Running, Accor và Lego, trong đó không ít doanh nghiệp coi Trung Quốc là thị trường quan trọng. Theo China.com, tài khoản Weibo chính thức của Dior và On Running đã gỡ bỏ những nội dung liên quan đến Mbappe.

Cuộc khủng hoảng cũng đặt công ty và đội ngũ quản lý thương mại của Mbappe trước bài toán khó. Việc mất các nhà tài trợ tại Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu hiện tại mà còn có thể làm giảm sức hấp dẫn của cầu thủ trong những cuộc đàm phán quảng cáo tiếp theo.

Terrence Burns, chuyên gia tài trợ thể thao kiêm Giám đốc điều hành T. Burns Sports Group, nhận định đội ngũ của Mbappe đã biết, hoặc lẽ ra phải biết, những rủi ro gắn liền với các hợp đồng đại diện thương hiệu tại Trung Quốc.

Dù vậy, hiện chưa có số liệu công khai về thiệt hại riêng của công ty đại diện hay đơn vị quản lý quyền hình ảnh của Mbappe.

Real Madrid cũng đối mặt với việc chịu ảnh hưởng từ phát ngôn của siêu sao người Pháp. Tờ Le Monde dẫn dữ liệu từ Nielsen Sports cho biết Real Madrid có khoảng 97 triệu người hâm mộ tại Trung Quốc. Đây là thị trường nước ngoài lớn nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, vượt cả Mỹ.

Real Madrid còn có quan hệ tài trợ với những doanh nghiệp Trung Quốc như Hisense và Roborock. Vì vậy, bất kỳ cuộc khủng hoảng hình ảnh nào liên quan đến ngôi sao hàng đầu của đội bóng đều có nguy cơ tác động đến hoạt động quảng bá, khai thác bản quyền truyền hình và quan hệ đối tác.

Kylian Mbappe rơi vào cuộc khủng hoảng thương mại tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo The Paper, CCTV đã đình chỉ phát sóng các trận đấu liên quan đến Mbappe và La Liga, đồng thời gỡ bỏ những quảng cáo có hình ảnh cầu thủ này. Động thái khiến sức ảnh hưởng của vụ việc vượt khỏi phạm vi các hợp đồng cá nhân.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố: “Bất kỳ lời nói hay hành động nào làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc đương nhiên sẽ vấp phải sự phản đối chung của toàn xã hội”.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas phải trực tiếp gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha nhằm tìm giải pháp tháo gỡ. Ông nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là đối tác chiến lược và bày tỏ hy vọng rằng một sự việc cá nhân không phá hỏng mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác để một sự việc mang tính cá nhân không làm tổn hại đến những bước tiến quan trọng đã đạt được, cũng như không ảnh hưởng đến hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc đang theo dõi các giải đấu của chúng tôi”, ông Tebas viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Sức mạnh của thị trường tỷ dân

Trước Mbappe, nhiều ngôi sao thể thao và giải trí quốc tế từng phải đối mặt với hậu quả đáng kể sau những phát ngôn hoặc hành động gây tranh cãi tại Trung Quốc. Một số mất hợp đồng quảng cáo, bị cắt sóng truyền hình, thậm chí bị xóa hình ảnh khỏi trò chơi điện tử.

Trường hợp gần nhất với Mbappe là Mesut Ozil, cựu tiền vệ Arsenal. Tháng 12/2019, cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải những thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.

NetEase, đơn vị phát hành trò chơi Pro Evolution Soccer tại Trung Quốc, quyết định xóa Ozil khỏi ba phiên bản trò chơi, bao gồm PES 2020 Mobile.

Mesut Ozil, cựu tiền vệ Arsenal, từng rơi vào khủng hoảng vì chỉ trích Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Arsenal khẳng định đội bóng không can dự vào các vấn đề chính trị. Ozil vẫn nhận được sự ủng hộ từ cựu HLV Arsene Wenger, người bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm cá nhân của anh.

Một vụ việc khác gây chấn động xảy ra cùng năm 2019, khi Daryl Morey, khi đó là lãnh đạo Houston Rockets, đội bóng thuộc Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đăng thông điệp ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc).

Hệ quả không chỉ dừng ở cá nhân Morey. CCTV ngừng phát sóng các trận đấu NBA trong khoảng 18 tháng. Theo Le Monde, dẫn lời Ủy viên điều hành NBA Adam Silver, cuộc khủng hoảng khiến giải bóng rổ Mỹ tổn thất khoảng 400 triệu USD (khoảng 10.338 tỷ đồng) doanh thu.

Trong lĩnh vực giải trí, ca sĩ Katy Perry và người mẫu Gigi Hadid cũng từng gặp rắc rối tại Trung Quốc. Năm 2017, cả hai không thể tham dự buổi trình diễn của Victoria’s Secret tại Thượng Hải sau những tranh cãi liên quan đến các hành động bị cho là thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan (Trung Quốc).

Các thương hiệu thời trang cũng không tránh khỏi những cuộc khủng hoảng tương tự. Năm 2019, nữ diễn viên Dương Mịch chấm dứt hợp tác với Versace sau khi một mẫu áo của hãng bị chỉ trích vì liệt kê Hong Kong và Ma Cao như những quốc gia độc lập. Versace sau đó phải ngừng bán và tiêu hủy sản phẩm.