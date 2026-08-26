Nữ diễn viên đóng 5 phim trăm tỷ: Xuất thân từ Tiktoker, sở hữu 6 triệu follow

(VTC News) -

Sau hơn 1 tuần công chiếu, phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng (theo số liệu Box Office Vietnam). Bộ phim kể về góc nhìn của người trẻ khi tiếp cận những ký ức của thế hệ ông cha, đồng thời kết hợp các yếu tố gia đình, tâm linh và hài vốn quen thuộc trong các tác phẩm của Huỳnh Lập.

Thành công của dự án giúp cho dàn diễn viên chính trong phim được chú ý, trong đó phải kể đến Tín Nguyễn với vai Thảo Liên - một đoàn viên nghiêm túc, am hiểu lịch sử.

Tín Nguyễn trong phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”.

Đây là hình ảnh khác hẳn những vai nghèo khổ quen thuộc mà nữ diễn viên từng đảm nhiệm. Để lên hình với tạo hình chỉn chu trong tà áo dài, cô giữ cân nặng ở mức 45kg, chủ động ăn kiêng để dáng người mảnh mai hơn, phù hợp với đường nét trang phục truyền thống.

Việc Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chạm mốc 100 tỷ đồng giúp Tín Nguyễn trở thành nữ diễn viên trẻ đóng liên tiếp 5 phim trăm tỷ chỉ trong vòng 2 năm.

Năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong Lật mặt 7: Một điều ước - đem về doanh thu hơn 482 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên sinh năm 1997 từng bước cho khán giả nhìn thấy sự tiến bộ thông qua từng vai mà cô đảm nhận.

Cô liên tiếp tham gia các dự án đều đạt doanh thu trăm tỷ như Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Tháng 5/2026, phim Ma xó do Tín Nguyễn đóng chính cũng đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng. Cũng từ đó, cô được khán giả đặt cho danh xưng là “mỹ nhân trăm tỷ” mới của màn ảnh Việt.

Tín Nguyễn là Tiktoker với gần 6 triệu người theo dõi.

Tín Nguyễn sinh năm 1997, là một Tiktoker với gần 6 triệu người theo dõi. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Tín Nguyễn tốt nghiệp ngành Sư phạm mẫu giáo tại Nha Trang và chuyển hướng làm giáo viên dạy nhảy.

Sau 4 năm là giáo viên, cuộc sống của Tín Nguyễn thay đổi từ khi dịch COVID-19 ập tới. Thời điểm này, cô ở nhà tập tành làm video và chia sẻ trên mạng xã hội. Những đoạn clip của cô trở thành xu hướng, nhanh chóng được lan toả mạnh mẽ. Nhờ đó, Tín Nguyễn trở nên nổi tiếng.

Đầu năm 2023, cô vào TP.HCM, phát triển công việc sáng tạo nội dung, tham gia lớp diễn xuất ngắn hạn của diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên trước khi có được vai diễn đầu tay trong Lật mặt 7.

Tín Nguyễn đóng 5 phim trăm tỷ chỉ trong vòng 2 năm.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Tín Nguyễn nói bản thân phải nỗ lực nhiều gấp đôi, gấp ba để được khán giả nhìn nhận theo hướng tích cực. Từ khi nổi tiếng, cô giúp cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, ngoài ra còn hỗ trợ kinh tế cho 3 đứa cháu trong nhà.

Tín Nguyễn chia sẻ, số tiền tích góp thời gian qua đang được cô dồn vào để mở một studio nhỏ đào tạo về bộ môn nhảy cho trẻ em.

Thời gian tới, cô hy vọng được tham gia các dự án phim truyền hình. Nữ diễn viên nói cô muốn được đóng truyền hình để ba mẹ có thể tiện theo dõi con gái trên TV mỗi ngày. Tín Nguyễn không ngại nỗ lực thay đổi bản thân để nắm bắt tất cả những cơ hội đang đến.