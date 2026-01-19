Nhan sắc ngọt ngào của nữ TikToker là bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc

Trang chủ
Tiền vệ Phạm Minh Phúc (sinh năm 2004) không chỉ được nhắc đến bởi ấn tượng trên sân cỏ mà còn gây chú ý với chuyện tình cảm ngọt ngào với Hoàng Lan Anh, nữ TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi.
Hoàng Lan Anh sinh năm 2004, bằng tuổi bạn trai, thuộc thế hệ Z. Cô được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt sáng và phong cách trẻ trung.
Trên TikTok, Lan Anh sở hữu hơn 3,7 triệu người theo dõi; các video nhảy bắt trend, đời thường thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.
Về ngoại hình, Lan Anh gây thiện cảm bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ. Cô thường xuất hiện với phong cách năng động, gần gũi,
Bên cạnh việc làm TikToker, Lan Anh còn hoạt động với vai trò KOC, hợp tác quảng bá sản phẩm và chụp ảnh mẫu cho một số nhãn hàng.
Là bạn gái của Phạm Minh Phúc, cô càng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên mạng xã hội, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.
Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước UAE, Lan Anh đăng tải loạt bài chúc mừng bạn trai; Minh Phúc cũng nhanh chóng gọi video chia vui với cô từ khách sạn. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh đời thường, video ngắn giản dị. Lan Anh nhiều lần được bắt gặp có mặt trên khán đài để cổ vũ Minh Phúc thi đấu.
