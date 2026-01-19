Nhan sắc ngọt ngào của nữ TikToker là bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước UAE, Lan Anh đăng tải loạt bài chúc mừng bạn trai; Minh Phúc cũng nhanh chóng gọi video chia vui với cô từ khách sạn. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh đời thường, video ngắn giản dị. Lan Anh nhiều lần được bắt gặp có mặt trên khán đài để cổ vũ Minh Phúc thi đấu.