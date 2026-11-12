  • logo
Xuất bản ngày 12/11/2026 12:01 PM
Xuất bản ngày 12/11/2026 12:01 PM

Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Nguồn: THX/TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Nguồn: THX/TTXVN

Link: https://baochinhphu.vn/tong-thong-chile-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-102261112084206658.htm

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm