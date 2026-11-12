Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ 14-16/11.

Đàm phán vừa kết thúc, Nga lập tức phóng tên lửa tấn công Kiev Nga thực hiện cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi kết thúc.

Tin nóng thế giới hôm nay 12/11: Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời Tổng hợp tin tức thế giới ngày 12/11, cập nhật diễn biến đáng chú ý về việc Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời, hòa đàm Ukraine và căng thẳng chính trị tại Washington.

Jensen Huang lại bị tố ngoại tình với cấp dưới, Nvidia sớm thay CEO? CEO Nvidia Jensen Huang - đang bị điều tra về mối quan hệ với người nghi là điệp viên - được cho là có quan hệ tình cảm với một lãnh đạo cấp cao khác trong công ty.