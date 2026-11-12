Tỷ phú Elon Musk sẵn sàng tuyển dụng CEO Nvidia Jensen Huang

(VTC News) -

Cuối ngày 11/11 (giờ Mỹ), trang blog tài chính ZeroHedge đăng tải trên mạng xã hội X lời kêu gọi Elon Musk tuyển dụng Jensen Huang: “Elon, hãy tuyển Jensen đi”. Đáp lại, CEO Tesla viết: “Đó sẽ là một vinh dự”.

Phản hồi của Musk được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia có thể tổ chức cuộc họp ngay trong ngày 11/11 để thảo luận về tương lai của Jensen Huang tại công ty. Thông tin xuất hiện sau bài viết của báo New York Times, trong đó đề cập đến mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Huang và một lãnh đạo khác của Nvidia.

Những diễn biến liên tiếp đã gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia, khiến mã này giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu Nvidia giảm 14,95 USD, tương đương 8,61%, xuống còn 158,78 USD trong phiên ngoài giờ ngày 11/11. Trước đó, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 173,73 USD, tăng 2,87%.

Những diễn biến liên tiếp đã gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia. (Ảnh chụp màn hình: CNBC)

Jensen Huang và Nvidia liên tục trở thành tâm điểm truyền thông kể từ cuối tuần qua, sau khi CEO hãng chip thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Khi đó, nhân vật được truyền thông đề cập là Alice Huang, một nữ doanh nhân mà tình báo Mỹ nghi là từng làm cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Sau khi những thông tin này được công bố, Jensen Huang cố gắng duy trì hình ảnh hoạt động bình thường của doanh nghiệp trong ngày đầu tiên trở lại văn phòng.

Tuy nhiên, ông hiện phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ một số nghị sĩ Mỹ, như Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Suhas Subramanyam, thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện, và Hạ nghị sĩ Don Bacon, đại diện bang Nebraska, người đang chuẩn bị rời Quốc hội.

Phát biểu với CNBC, ông Cramer nhấn mạnh: “Nếu có lương tâm, ông ấy nên từ chức”.

Elon Musk (ảnh trái) và Jensen Huang.

Jensen Huang hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Ông từng xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại các sự kiện ở Nhà Trắng, gần đây nhất là khi nhận Huân chương Khoa học Quốc gia từ nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng trước.

Huang cũng nằm trong nhóm lãnh đạo công nghệ hàng đầu, cùng Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, từng cam kết thúc đẩy việc tự điều chỉnh hoạt động phát triển AI nhằm hạn chế các rủi ro tiềm tàng.

Nvidia ở trung tâm trong làn sóng phát triển AI toàn cầu nhờ các bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao. Những con chip này ban đầu được phát triển để xử lý đồ họa 3D trong trò chơi điện tử, nhưng hiện đã trở thành nền tảng quan trọng cho các hệ thống AI. Phần lớn bộ xử lý của Nvidia được sản xuất bởi TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc).