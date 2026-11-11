Đàm phán Nga - Ukraine đạt tiến triển

(VTC News) -

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin và cũng là người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky thông tin việc xây dựng khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu trong tương lai là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út (UAE).

“Chúng tôi cùng phía Mỹ trao đổi quan điểm về vấn đề này. Hai bên đạt được sự đồng thuận ở một số nội dung, nhưng vẫn còn những điểm chưa tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, các cuộc thảo luận chắc chắn sẽ tiếp tục. Thế giới cần một hệ thống an ninh mới, hiện đại và phù hợp với tình hình hiện nay, bảo đảm tính công bằng và không gây bất lợi cho quốc gia nào”, ông Medinsky nói.

Cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Medinsky không tỏ ra mặn mà trước viễn cảnh châu Âu tham gia những vòng đàm phán tiếp theo. Theo ông, hiện chưa rõ Nga và Liên minh châu Âu có thể thảo luận về vấn đề gì, bởi phía châu Âu chưa đưa ra những đề xuất cụ thể.

“Chúng tôi chưa nhận được sáng kiến hay đề xuất hòa bình cụ thể từ các nước châu Âu, do đó không rõ hai bên có thể thảo luận về điều gì. Khi họ đưa ra những đề xuất rõ ràng, chúng tôi sẽ xem xét. Còn hiện tại, tôi cho rằng các nước này nên học hỏi từ những đặc phái viên Mỹ, chẳng hạn về tư duy thực tế, lẽ thường và thiện chí hướng tới hòa bình”, ông Medinsky nói.

Ngoài ra, ông Medinsky tiết lộ Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận về cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong khuôn khổ đàm phán. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi hoạt động trao đổi tù binh giữa hai bên. Theo ông, các thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ nhất, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông rất hài lòng với những thông điệp nhận được từ Mỹ về việc tiến tới giải quyết cuộc chiến kéo dài gần 5 năm với Nga. “Tôi thấy có những thay đổi. Tôi rất vui mừng về những gì mình nghe được”, ông Zelensky nói.

Cuộc gặp tại Abu Dhabi đánh dấu vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2. Ông Zelensky đánh giá ngày làm việc đầu tiên diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng và đi vào thực chất.