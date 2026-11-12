Khoang hành khách ngập nước, máy bay Mỹ buộc hạ cánh khẩn cấp

(VTC News) -

Nước từ nhà vệ sinh tràn ra lối đi trong khoang trên chuyến bay của hãng Frontier Airlines. (Video: X)

Hôm 11/11 (giờ địa phương), máy bay của Frontier Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay O’Hare ở Chicago, sau khi xảy ra sự cố hy hữu trong nhà vệ sinh khiến nước chảy ra khoang hành khách. Sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu 3566 của Frontier Airlines đang trên hành trình từ thành phố Denver, bang Colorado đến thành phố Detroit, bang Michigan.

Theo đại diện của Frontier Airlines, vòi nước trong nhà vệ sinh phía trước máy bay bị rò rỉ khiến nước tràn ra và chảy dọc một phần sàn khoang. Video đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy nước tràn lên sàn và chảy dọc lối đi giữa các hàng ghế trong khoang hành khách.

Một thợ sửa ống nước có mặt trên chuyến bay đã giúp phi hành đoàn khóa nguồn nước tại bồn rửa. Tuy nhiên, lượng nước tràn vào khoang quá lớn, buộc phi công phải liên lạc với đài kiểm soát không lưu để xin hạ cánh khẩn cấp.

Frontier Airlines xác nhận máy bay hạ cánh an toàn, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Chuyến bay dự kiến được tiếp tục vào cuối ngày bằng máy bay khác.

Trong diễn biến khác cùng ngày, một hành khách nam trên chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Chicago được đưa đến bệnh viện sau khi bị buộc rời khỏi máy bay. Trước đó, chuyến bay của United Airlines cũng phải phát tín hiệu khẩn cấp vào chiều cùng ngày do một hành khách có hành vi gây rối.

Cũng trong ngày 11/11, hai máy bay tư nhân xảy ra va chạm tại sân bay Midway ở Chicago. Theo Sở Hàng không Chicago, cánh của một máy bay đang đỗ va vào phần mũi của một máy bay khác đang dừng tại sân bay.