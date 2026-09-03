(VTC News) -

Ngày 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/8 đến 2/9), thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Đà Nẵng thu hơn 3.300 tỷ đồng từ du lịch trong dịp lễ Quốc khánh.

Khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt; khách lưu trú hơn 275.000 lượt, tăng 36%. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương khoảng 75%.

Lượng khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, khu vực trung tâm thành phố và những địa bàn có nhiều sản phẩm du lịch như An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Một trong những sự kiện quy mô được tổ chức trong dịp này là Heineken Pickleball World Cup 2026, diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9. Giải thu hút gần 5.000 người đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quan chức quốc tế, đại diện doanh nghiệp, cổ động viên và người thân vận động viên.

Cùng với thể thao, các chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại nhiều không gian trong thành phố. Nổi bật có Vũ hội đường phố “Nhịp điệu tự hào”, âm nhạc đường phố, hô hát bài chòi, tuồng “Hòn vọng phu”, chương trình “Cửa sổ Điện ảnh”, “Vũ điệu Champa” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và “Sắc màu di sản” tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm, tọa đàm cũng được tổ chức tại Thư viện Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An.