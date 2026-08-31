Ở lại Hà Nội thay vì đi du lịch, người dân đổ về Hồ Gươm, Hỏa Lò dịp 2/9

Mặc dù một lượng lớn người dân rời Thủ đô đi du lịch hoặc về quê, các điểm vui chơi, tham quan ở Hà Nội vẫn đông nghịt người trong dịp lễ 2/9. Ngày 31/8, ngày thứ ba trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ sáng sớm, các khu vực trung tâm đã tấp nập người dân và du khách.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 8h30 cùng ngày, lượng người tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Cửa Gỗ... đã rất lớn. Người đi bộ nối dài trên các tuyến phố, trong khi các cửa hàng, quán cà phê liên tục đón khách.
Khu vực xung quah hồ Gươm cực kỳ nhộn nhịp.
Bên trong không gian phố đi bộ, người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ để xuống phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí Quốc khánh.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn Hà Nội làm điểm đến trong những ngày nghỉ thay cho những chuyến đi xa.
Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò tại số 1 phố Hỏa Lò là một trong những điểm tham quan thu hút đông người nhất dịp này.
Dòng người xếp hàng kéo dài dọc khu vực trước di tích.
Dù lượng khách lớn, dòng người vẫn duy trì trật tự. Nhiều người đứng dưới các dãy ô che nắng hoặc tranh thủ tìm bóng cây trong lúc chờ mua vé.
Du khách đến đây thuộc nhiều lứa tuổi, từ các nhóm bạn trẻ, gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi cho đến những đoàn khách nước ngoài.
Vườn thú Hà Nội cũng là điểm vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh. Từ sáng sớm, khu vực bán vé đã có rất đông người xếp hàng.
Nhiều phụ huynh đưa con đến đây để tham quan, vui chơi và tìm hiểu về các loài động vật.
Với các em nhỏ, đây là cơ hội trực tiếp quan sát những loài vật vốn thường chỉ được biết qua sách báo hoặc truyền hình.
Không khí náo nức của ngày lễ còn thể hiện rõ trên đường Độc Lập và đường Điện Biên Phủ, khu vực phía trước Quảng trường Ba Đình. Từ những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đã có mặt tại đây.
Một số thiếu nữ lựa chọn áo dài truyền thống, mang theo cờ Tổ quốc để chụp ảnh.
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn ở lại Hà Nội để vui chơi, tham quan.
Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.
Sau dịp Quốc khánh, người dân còn 2 kỳ nghỉ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tết Dương lịch 2027 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
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