Apec Group tài trợ 300 drone tại lễ bế mạc 'Chào mùa du lịch hè năm 2026'

(VTC News) -

Bên cạnh chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, màn trình diễn 300 drone do Apec Group tài trợ đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm bế mạc.

Với chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, đêm nghệ thuật khắc họa một Lâm Đồng đa sắc, kết nối những không gian đặc trưng từ biển, miền hoa đến cao nguyên và đại ngàn. Qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ, những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương được chuyển tải trong một không gian giàu tính trải nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng biểu dương những đóng góp, hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị.

Điểm nhấn thị giác của đêm bế mạc đến từ màn trình diễn drone do Apec Group tài trợ. Hàng trăm thiết bị bay đồng loạt thắp sáng bầu trời Gia Nghĩa, tạo thành những hình ảnh và thông điệp gắn với chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”.

Các biểu tượng về Mũi Né, Đà Lạt, Tà Đùng lần lượt được tái hiện bằng ánh sáng, đại diện cho những sắc thái cảnh quan khác nhau của Lâm Đồng, từ miền biển đến thành phố hoa và không gian đại ngàn.

Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu hoặc qua các hình thức trình diễn truyền thống, những hình ảnh về điểm đến được kể bằng ánh sáng và công nghệ trở thành một phần trong mạch nghệ thuật của đêm bế mạc.

Màn trình diễn tại Gia Nghĩa cũng tiếp nối chuỗi hoạt động ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm du lịch được Apec Group đồng hành triển khai tại Mandala Chăm Bay Mũi Né trong suốt mùa hè. Các chương trình trình diễn drone được tổ chức thường xuyên tại đây, mang đến thêm một trải nghiệm giải trí bằng công nghệ cho du khách.

Lễ bế mạc khép lại một mùa du lịch hè nhiều hoạt động tại Lâm Đồng, đồng thời mở ra những hành trình mới trong việc giới thiệu hình ảnh địa phương tới du khách.