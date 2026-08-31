Xuất hiện quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam ở miền Tây

(VTC News) -

Sáng 31/8, tại Quảng trường Hùng Vương - phường Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam.

Người dân và du khách đến phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau để chiêm ngưỡng quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Duy Khang)

Quả khinh khí cầu có nhiều màu sắc rực rỡ, chiều cao khoảng 28 m, đường kính khoảng 22 m, sức nâng khoảng 1,2 - 1,5 tấn, có khả năng phục vụ 10 - 12 người/chuyến. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Sự kiện có 34 quả khinh khí cầu, gồm khinh khí cầu bay treo phục vụ tham quan, khinh khí cầu trang trí và hoa đăng khinh khí cầu.

Quả khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam có chiều cao khoảng 28 m, đường kính 22 m, sức nâng khoảng 1,2 - 1,5 tấn. (Ảnh: Duy Khang)

Chương trình diễn ra đồng thời với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch tại phường An Xuyên, xã Đất Mũi và phường Bạc Liêu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, ngày hội này tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản; tạo cơ hội để người dân và du khách cùng trải nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất và con người Cà Mau.

Hơn thế nữa, tỉnh Cà Mau mong muốn từ những giá trị vốn có sẽ tạo ra những giá trị mới, đó là đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống; đưa văn hóa trở thành một phần hấp dẫn của sản phẩm du lịch; để mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, tạo việc làm, tạo thu nhập cho cộng đồng.

Người dân và du khách trải nghiệm khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Duy Khang)

Đây cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển; và phát triển du lịch, phát triển kinh tế sẽ tạo thêm điều kiện để bảo tồn, gìn giữ văn hóa lâu dài.

Theo ông Lữ Quang Ngời, một sự kiện văn hóa - du lịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi những giá trị được tạo ra không dừng lại trong thời gian diễn ra sự kiện, mà tiếp tục được lan tỏa sau đó.

“Tỉnh Cà Mau mong muốn Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch được tổ chức thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình và đang vươn lên mạnh mẽ”, Chủ tịch tỉnh chia sẻ.

Ngày hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Duy Khang.)

Trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I có Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Chương trình do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP.HCM thực hiện, quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành và các điểm du lịch, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Theo định hướng, TP.HCM tiếp tục phát huy thế mạnh về du lịch đô thị, MICE, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, mua sắm, du lịch y tế và kinh tế đêm. Các tỉnh, thành ĐBSCL tập trung phát huy những nhóm sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái sông nước, nông nghiệp - nông thôn, làng nghề và du lịch cộng đồng. Các địa phương cũng nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo và du lịch đường thủy kết nối TP.HCM với ĐBSCL theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa sông nước, văn hóa biển. Các địa phương sẽ kế thừa, nâng cấp và sử dụng thống nhất bộ nhận diện thương hiệu du lịch vùng “Sống động phương Nam” trong hoạt động truyền thông, quảng bá của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.