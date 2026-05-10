Hà Nội đặt mục tiêu gì khi xây dựng 2 trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế?

Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt hai đề án xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội được giao chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố tổ chức triển khai Đề án bảo đảm đúng quy định, mục tiêu, lộ trình.

Trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế được hiểu là cơ sở giáo dục công lập đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, trong đó chuẩn đầu ra, môi trường học thuật và hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng theo hướng tiệm cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo Đề án, trường THPT chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế phải là nơi kết quả học tập của học sinh đạt chuẩn quốc tế và được các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới công nhận, đồng thời có năng lực tiếp nhận học sinh quốc tế đến học tập ổn định tại trường.

Trên cơ sở đó, đây là trường công lập chất lượng cao có chuẩn đầu ra và năng lực học thuật tiệm cận chuẩn các trường tinh hoa trên thế giới; đồng thời bảo đảm bản sắc quốc gia...

Đến 2030 có tối thiểu 150 học sinh trúng tuyển đại học tại Mỹ, Anh, Úc

Đối với Trường THPT chuyên Chu Văn An, mục tiêu sẽ trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế của Thủ đô có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao.

Đề án được chia thành 3 giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn sẽ có mục tiêu được lượng hóa. Đáng chú ý, mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 bồi dưỡng 100% giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung 6 bậc - Xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu và đảm bảo chất lượng nội bộ.

Có tối thiểu 100 học sinh đạt đầu ra đại học quốc tế thuộc Top 200; Có tối thiểu 150 học sinh trúng tuyển đại học tại Mỹ/Anh/Úc; Có tối thiểu 80 học sinh nhận học bổng đại học quốc tế; Thành lập quỹ học bổng và quỹ phát triển trường...

Trường THPT Chu Văn An được công nhận là Trường THPT Chuyên Chu Văn An từ tháng 1/2025.

Mục tiêu giai đoạn từ năm 2031-2035, triển khai chương trình tích hợp nâng cao cho toàn trường. Trong đó, 90% giáo viên có năng lực dạy song ngữ hoặc theo chuẩn quốc tế.

Tiếp nhận học sinh quốc tế hoặc trao đổi đạt 1% tổng quy mô; 100% học sinh hoàn thành dự án nghiên cứu khi tốt nghiệp; Đạt kiểm định chất lượng từ tổ chức quốc tế uy tín; Triển khai đánh giá ngoài và tham gia kiểm định giáo dục quốc tế CIS; Dành 8-10% nguồn thu cho học bổng...

Trường vẫn tiếp tục hoạt động theo mô hình trường chuyên công lập do thành phố đầu tư chủ đạo.

Trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia

Đối với trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đề án đặt mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Trong đó, mục tiêu cốt lõi là chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

4 mục tiêu cụ thể cũng được đặt ra, trong đó về năng lực STEM/STEAM và nghiên cứu sẽ chuyển trọng tâm từ việc học lý thuyết sang thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học thực thụ dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia; Thiết kế chương trình linh hoạt, cho phép học sinh tự chọn môn học dựa trên năng khiếu và sở thích chuyên sâu trong các lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, và Khoa học thông tin...

Về hội nhập quốc tế và ngôn ngữ, mục tiêu đào tạo học sinh sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) như một công cụ để nghiên cứu, viết luận chuyên sâu, thuyết trình và tranh biện...

Lộ trình thực hiện của Trường Ams được chia thành 3 giai đoạn, gồm 2026-2027 (chuẩn bị, khởi động, thí điểm), 2027-2030 (triển khai đồng bộ, hoàn thiện điều kiện), 2030-2035 (hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng).

