Đá 5 phút phải rời sân, cựu tuyển thủ Việt Nam nguy cơ vắng mặt nhiều trận

(VTC News) -

Phút thứ 5 trong cuộc đọ sức giữa CLB Công an Nhân dân và Hưng Yên, Minh Vương va chạm mạnh với thủ thành Dương Tùng Lâm. Anh buộc phải rời sân khi vết đau ở vùng cổ tay quá nặng và nhường chỗ cho Huỳnh Công Đến.

Diễn biến của trận đấu cũng không chiều lòng CLB Công an Nhân dân. Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long nhanh chóng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 11. Tuy nhiên, Tạ Xuân Trường lập công gỡ hòa 1-1 cho Hưng Yên ở phút 41. Thời gian còn lại của trận đấu, nỗ lực đến từ CLB Công an Nhân dân không đạt kết quả, họ chấp nhận chia điểm.

Minh Vương phải nẹp tay sau trận đấu.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người có lý do để lo lắng khi Minh Vương phải nẹp cố định tay trái. Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo đội bóng ngành công an cho biết chuyện Minh Vương phải nghỉ thi đấu một vài trận là khó tránh, nhưng mức độ thực tế của chấn thương sẽ được xác định sau khi cầu thủ sinh năm 1995 được chụp chiếu cẩn thận.

Trần Minh Vương là trụ cột của CLB Công an Nhân dân, anh mới chuyển đến từ CLB Thành Phố Đồng Nai. Minh Vương từng là đầu tàu của đại diện phía Nam trong hành trình thăng hạng V.League. Do đó, lãnh đạo đội Công an Nhân dân mong muốn anh thể hiện điều tương tự ở màu áo mới.

Trong quá khứ. Trần Minh Vương từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự ASIAD 2018. Anh ghi bàn thắng từ cú đá phạt đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc - khi đó đang có sự phục vụ của ngôi sao Son Heung-min.

Sau đó, Minh Vương xuất hiện ở đội tuyển quốc gia trong giai đoạn HLV Park Hang Seo nắm quyền. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin tưởng cậu học trò ở vòng loại 2 và 3 World Cup 2022. Anh tiếp tục ghi bàn và để lại dấu ấn riêng của mình.

Ở cấp độ CLB, Minh Vương dành phần lớn thời gian thi đấu cho HAGL tại V.League nhưng không có danh hiệu nào.