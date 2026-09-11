Link xem trực tiếp bóng đá CAND vs Long An 18h ngày 11/9, giải Hạng Nhất 2026/27

(VTC News) -

Trận Công An Nhân Dân đấu với Long An thuộc vòng 1 giải Hạng Nhất 2026/27 diễn ra lúc 18h ngày 11/9 trên sân vận động PVF. Khán giả có thể xem trực tiếp trận CAND đấu với Long An trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận CAND đấu với Long An nhanh nhất.

Xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs Long An trên kênh nào?

FPT Play và TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026/27 tại Việt Nam. Trận CAND đấu với Long An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play và TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp CAND đấu với Long An có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play, TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa CAND và Long An được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs Long An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CAND đấu với Long An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá CAND đấu với Long An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-nhan-dan-long-an-6aa21d914e63c1f93fdc8cfb?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu CAND đấu với Long An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn hoặc tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play, TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công An Nhân Dân vs Long An

CAND tiếp đón Long An trên sân nhà. Sau khi phải xuống hạng vì thất bại trước Bắc Ninh ở trận play-off, đội bóng ngành Công an đặt mục tiêu sớm trở lại V.League.

Để hiện thực hóa tham vọng này, CAND có sự đầu tư đáng kể về lực lượng trước mùa giải mới. Với đội hình được đánh giá nhỉnh hơn mặt bằng chung cùng kinh nghiệm thi đấu tại V.League, CAND nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, Long An có dịp kiểm tra lực lượng tại một giải giao hữu tứ hùng, với sự góp mặt của Becamex TP.HCM, Bình Minh Sài Gòn và CLB TP.HCM.

Sau 3 lượt trận, đội bóng có biệt danh “Trâu chiến” thắng CLB TP.HCM 2-0, hòa Bình Minh Sài Gòn 2-2 và thua Becamex TP.HCM 0-2. Với những kết quả này, Long An cán đích ở vị trí thứ hai và nhận giải Phong cách.

Chuyến làm khách trên sân của CAND được dự báo không dễ dàng với Long An. Thống kê 10 lần đối đầu từ năm 2020 đến 2025 cho thấy CAND thắng 3 trận, Long An chỉ có một chiến thắng, trong khi 6 cuộc chạm trán còn lại kết thúc với tỷ số hòa.