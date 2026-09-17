Cuộc thi video ngắn quảng bá di sản TP.HCM trao giải thưởng tới 50 triệu đồng

(VTC News) -

Cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City do Tạp chí Vietnam Travel và Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự đồng hành của Ví điện tử ShopeePay, nhằm quảng bá và định vị Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến di sản văn hóa hấp dẫn, giàu bản sắc.

Thể lệ cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài, ưu tiên học sinh, sinh viên có khả năng sáng tạo nội dung số về di sản văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm dự thi tập trung vào những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và góc nhìn sáng tạo về con người, văn hóa, ẩm thực và các điểm đến di sản đặc sắc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc khai thác trải nghiệm di sản trên nền tảng số và các phương thức thanh toán số tiện ích trong quá trình tham quan, trải nghiệm được khuyến khích.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi.

Video dự thi cần có độ phân giải tối thiểu 1080 x 1920 pixel, tỷ lệ khung hình dọc 9:16, âm thanh từ 128 kbps trở lên, định dạng .MP4 chuẩn nén H.264, thời lượng không quá 180 giây, dung lượng không quá 200 MB.

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng phải thống nhất thông tin tác giả. Sản phẩm chất lượng sẽ được chọn đăng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo Video) của Heritage Ho Chi Minh City.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Nhì 12 triệu đồng, 1 giải Ba 8 triệu đồng và 1 giải Triển vọng 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, giải Trải nghiệm số ấn tượng trị giá 5 triệu đồng dành cho video thể hiện tốt nhất trải nghiệm thanh toán số, ví điện tử trong hành trình khám phá di sản văn hóa TP.HCM.

Ban tổ chức cũng trao 5 giải Bình chọn, mỗi giải 2 triệu đồng, cho các tác phẩm có sức lan tỏa và chỉ số tương tác cao. Ngoài ra, giải Tập thể với quà tặng trị giá 50 triệu đồng dành cho trường đại học có nhiều sản phẩm dự thi chất lượng cao nhất.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 23/11 tại TP.HCM. Người tham gia có thể đăng ký và gửi tác phẩm thông qua biểu mẫu trực tuyến của ban tổ chức.